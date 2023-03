Onde vai passar o jogo da Juventus hoje na Liga Europa (16/03)

Tem decisão importante para a Juventus hoje! Pelo confronto de volta nas oitavas de final da Liga Europa, a equipe de Turim visita o Freiburg nesta quinta-feira, 16 de março, no Stade Europa-Park, na Alemanha. O jogo da Juventus hoje terá a bola rolando a partir das 14h45 (Horário de Brasília) em clima de final.

No jogo de ida, o elenco italiano venceu por 1 a 0, gol de Di Maria. Com a vantagem, a Juve só precisa de um empate para se classificar para as quartas de final. Já o elenco alemão tem que ganhar por dois gols ou mais na diferença.

Em caso de empate tem prorrogação, e se a igualdade persistir aí a disputa de pênaltis será iniciada.

Assistir jogo da Juventus hoje na Liga Europa ao vivo

O jogo da Juventus hoje na tem transmissão da ESPN 4 e Star Plus, ao vivo para todo o Brasil. O torcedor pode assistir o embate decisivo na Liga Europa através do canal pago e no serviço de streaming para assinantes.

O canal ESPN está disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha o pacote de canais disponível na programação. O direito de imagem da Liga Europa no Brasil é exclusivo da ESPN.

A opção para quem não tem a TV paga é assistir no Star Plus, plataforma de streaming por assinatura. Dá para acessar o produto no site (www.starplus) ou o aplicativo entre dispositivos móveis. Três combos em valores distintos estão à disposição.

Onde vai ser disputado o jogo de hoje?

Stade Europa-Park, em Freiburg, na Alemanha, será o palco do jogo da Juventus e Freiburg nesta quinta. O espaço é a casa do Freiburg, time da primeira divisão do Campeonato Alemão. O estádio tem capacidade para receber pouco mais de 34 mil torcedores.

Como terminou a fase de grupos em primeiro lugar, o Freiburg tem a vantagem de decidir em casa a partida das oitavas de final. A Juventus veio da segunda fase, após ser eliminada da Champions na fase de grupos.

Escalações de Freiburg x Juventus

O time alemão não tem novos desfalques para o jogo desta quinta-feira.

Provável escalação do jogo do Freiburg hoje: Flekken; Ginter, Lienhart, Sidilla; Gunter, Hofler, Eggestein, Kubler; Holer, Grifo e Sallai.

Aos italianos, Kaio Jorge, Milik, Alex Sandro e Pogba continuam fora do plantel de jogadores por lesões.

Provável escalação do jogo da Juventus hoje: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria e Vlahovic.

Tem gol fora de casa na Liga Europa?

Não tem gol fora de casa nas oitavas de final da Liga Europa. O critério de desempate foi excluído do regulamento da competição pela UEFA com o objetivo de deixar as disputas mais "justas" e equilibradas.

Em caso de empate, a prorrogação tem início logo após o árbitro apitar o fim do segundo tempo do tempo normal. Serão dois tempos de 15 minutos cada. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis vai decidir quem se classifica para as quartas de final.

🍿 Second legs await... Who's heading to the quarters? 👀#UEL pic.twitter.com/7TksylFomy — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2023



