Onde vai passar Sporting x Juventus hoje na Liga Europa - 20/04

O Sporting recebe a Juventus nesta quinta-feira, 20 de abril, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, para o jogo de volta nas quartas de final da Liga Europa. A bola vai rolar entre Sporting x Juventus às 16h, horário de Brasília. Quem vencer se classifica para a semifinal.

No primeiro jogo a Juventus ganhou por 1 a 0. Os italianos só precisam do empate, enquanto os portugueses terão que vencer por dois gols ou mais na diferença. Em caso de empate, a prorrogação terá início.

Quem vai transmitir Sporting x Juventus ao vivo

O jogo do Sporting x Juventus hoje será transmitido no Star Plus ao vivo no Brasil. Não vai passar em nenhum canal da televisão nesta quinta-feira.

Se você é assinante do serviço de streaming acesse o seu aplicativo favorito com email e a senha do usuário. Para se tornar membro entre no site (www.starplus.com), clique em "assine agora" e escolha o melhor plano ao seu bolso.

O Star Plus é o serviço de streaming da ESPN. Dá para ver o conteúdo no celular, tablet ou smartv.

Escalações de Sporting e Juventus

Sporting: Adán; Reis, Coates, Diomande; Pote, Nuno Santos, Ugarte, Bellerín; Edwards, Trincão e Chermiti.

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado; Fagioli, Rabiot, Kostic, Paredes; Di Maria e Vlahovic.

Os portugueses continuam sem Daniel Bragança, Paulinho e Cabral.

Do outro lado, o técnico Allegri continua sem o brasileiro Kaio Jorge.

O que aconteceu com o goleiro da Juventus?

No primeiro jogo contra o Sporting, o goleiro Wojciech Szczesny precisou ser substituído no finalzinho do primeiro tempo, antes do intervalo. O atleta polonês sentiu dores no peito e saiu de campo o mais rápido possível.

O goleiro Perin substituiu o titular. Szczesny foi examinado na beira do campo, chorou e teve que deixar o campo. Não há previsão de retorno para o goleiro. Nesta quinta, pelo jogo de volta, ele não deve jogar com o elenco titular contra o Sporting.

Adversário na semifinal

O vencedor do duelo entre Sporting ou Juventus vai enfrentar na semifinal da Liga Europa o Manchester United ou o Sevilla.

O chaveamento da Liga Europa foi definido em março deste ano através de sorteio da UEFA. Para evitar o desgaste de um novo sorteio, a entidade definiu cada um dos caminhos até a final. O vencedor de Manchester United e Sevilla vai encontrar Juventus ou Sporting.

Os perdedores voltam para a casa mais cedo.

