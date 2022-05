Nesta quarta-feira (18), o continente europeu conhecerá o mais novo campeão da Liga Europa 2022, que, vale ressaltar, não apenas leva o título de campeão como também recebe um valor alto em dinheiro como prêmio. Veja quanto ganha o campeão da Liga Europa 2022 e qual é a premiação final para o vice-campeão.

Veja quanto ganha o campeão da Liga Europa 2022

Eintracht Frankfurt e Rangers disputam a final da Liga Europa 2021/2022 e, ambos, garantem o valor de ao menos 4.2 milhões de libras (o equivalente a mais ou menos R$25 mil) apenas por chegarem à final. Quem sair vitorioso da decisão terá a chance de embolsar £ 7,8 milhões (na cotação atual 48 mil reais). Ou seja, o vencedor praticamente dobrará seu ganho geral.

Vale lembrar que, na Liga Europa, assim como na Champions League, não apenas o campeão leva a premiação, mas também os demais times que disputaram o campeonato. O valor é distribuído ao longo das fases e o time que for avançando, vai ganhando maior destaque e dinheiro para o clube.

Veja quanto fica a premiação em cada fase da competição:

Equipe vencedora: £ 7,8 milhões (R$ 48 milhões)

Vice-campeão: £ 4,2 milhões (R$ 26 milhões)

Semifinalista: £ 2,5 milhões

Quartas-de-final: £ 1,6 milhão

Rodadas (1ª-16ª): £ 1,1 milhão

Eliminatórias das rodadas: £ 446.000

Líder do grupo: £ 994.000

Vice-campeão do grupo: £ 500.000

Vitória na fase de grupos: £ 572.000

Sorteio da fase de grupos: £ 191.000

Qualificação da fase de grupos: £ 3,3 milhões

* Os valores estão em Libra.

O vencedor da Europa League garante vaga na Champions League?

Você já sabe quanto ganha o campeão da Liga Europa 2022. Mas, outro prêmio importante para o vencedor do campeonato é a vaga que o mesmo garante na Champions League, a maior competição entre times no continente europeu.

O êxito na final pode levar ou o Eintracht ou o Rangers direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/2023, livrando-se de todas classificatórias anteriores da Champions.

Qual é o time com mais títulos da Liga Europa?

O Sevilla, da Espanha, é o time com mais títulos na Liga Europa. O clube já tem 6 troféus, o dobro comparado ao segundo lugar no ranking de times que mais venceram o campeonato.

Abaixo do time espanhol, quatro outros cclubs empatam em segundo lugar com três troféus da Liga Europa na história. São eles: Internazionale e Juventus, da Itália, o Liverpool, da Inglaterra, e o Atlético de Madrid, da Espanha.

Vale ressaltar que o Sevilla foi o time que mais chegou a finais da Liga Europa e, todas as vezes que jogou a partida de decisão, saiu vencedor. O Internazionale jogou cinco finais do campeonato em sua história, ganhando três e perdendo duas. O terceiro time com mais finais da Liga Europa é o Borussia Monchengladbach, da Alemanha. Apesar de ter apenas dois títulos de campeão, já participou de quatro decisões.

Graças aos seis troféus do Sevilla, a Espanha também lidera o ranking de países com mais títulos na Liga Europa, sendo 13 ao todo. Além do Sevilla e do Atlético de Madrid, são campeões também o Real Madrid, o Valencia e o Villarreal.

A Inglaterra e a Itália ficam empatados com nove títulos ao todo.

Eintracht Frankfurt x Rangers: times na final da Liga Europa 2022

Uma final histórica. Essa é a expectativa para a partida de decisão da Liga Europa nesta quarta-feira (18). Depois de 42 anos, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, chega a uma final europeia, justamente, para enfrentar a equipe escocesa Rangers, que tenta o título inédito na competição.

Até chegar à final da Liga Europa 2022, o Rangers precisou passar pela partida de Play-off, onde venceu o Alashkert, mesmo com um jogador a menos em campo, e garantiu a vaga na fase de grupos. No grupo A da competição, o Rangers se classificou na 2ª posição, com 8 pontos, ficando atrás apenas do Lyon.

O bom resultado nas fases seguintes, deu ao Rangers o acesso à decisão do campeonato. O mais próximo que o time escocês havia chegado de um título foi na Liga Europa 2007/2008, quando chegou à disputar a final com o Zenit, equipe russa que acabou conquistando a primeira colocação após vencer os escoceses por 2×0.

O Eintracht Frankfurt chegou à competição já na fase de grupos e se classificou no primeiro lugar do Grupo D, com 12 pontos, três a mais que o segundo colocado. Nas quartas, eliminou o Barcelona e o West Ham, garantindo a vaga na final.

Onde será a final da Liga Europa 2022?

A partida da final da Liga Europa 2022 terá início às 16h (horário de Brasília), nesta quarta-feira (18), no Estádio Ramon Sanchez-Pizjuan, em Sevilla, na Espanha. A escolha do local da final é decisão política e, geralmente, cai em campo neutro, porém não é regra.

A decisão, vale lembrar, é disputada em jogo único, sem direito à partida de volta. A escolha do local para sediar a final da Liga Europa é feita muito antes de começar o campeonato, sendo bem improvável que beneficie alguma das equipes que chegam à final.

Veja quais serão os locais das próximas finais da Liga Europa:

2022: Sevilla, Espanha

2023: Budapeste, Hungria

2024: Dublin,Irlanda

2025: Bilbao, Espanha

