Tem prorrogação na final da Liga Europa 2022? É válido gol fora?

Nesta quarta-feira (18), Eintracht Frankfurt e Rangers jogam uma final inédita na Liga Europa. Depois de anos sem chegar na final, os dois times disputam, em partida única, o título de campeão da competição. Veja quais são as regras do torneio, se tem prorrogação na final da Liga Europa 2022 e como fica o critério de gol fora de casa.

Existe prorrogação na final da Liga Europa 2022?

A final da Liga Europa é disputada dentro do tempo normal de jogo (90 minutos + acréscimos). Se ao fim desse período, nenhum time marcar ou houver igualdade no placar, a partida se estende para mais dois tempos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos para descanso. Se o empate persistir, o jogo segue para ser decidido nos pênaltis.

A partida da final está marcada para começar às 16h desta quarta-feira, no estádio Ramon Sanchez-Pizjuan, em Sevilla, na Espanha. Os dois times se enfrentam em partida única, sem direito ao jogo de volta. Leva a melhor quem marcar mais em cima do outro time.

A Liga Europa é uma das maiores competições do continente, considerada uma Copa secundária à Champions League que reúne os melhores times europeus. O vencedor da Liga Europa, além da maior premiação em dinheiro, garante vaga na Champions do ano seguinte, chegando direto na fase de grupos.

Existe critério de gol fora de casa na Liga Europa?

A partir dessa temporada, a UEFA extinguiu o critério de gol de fora de todas as competições a qual organiza. Sendo assim, não é válida a regra para a Liga Europa.

A nova mudança prevê um jogo mais justo nas competições esportivas. Assim, segue-se a regra de saldo de gols simples. Quem marcar mais, avança. Em caso de igualdade de tentos, a partida continua na prorrogação e depois, se for o caso, pênaltis.

Vale lembrar que esse é um critério que não vale apenas para a final da Liga Europa, mas também para a fase de mata-mata, a pré-Champions e os playoffs.

O gol fora, também chamado de gol qualificado, é um critério que tem sido excluído de muitas outras competições de futebol: como a Champions, a Copa Libertadores da América, a Sul-Americana e tantas outras competições ao redor do mundo.

Como funciona a Liga Europa?

Trinta e duas equipes participam da Liga Europa este ano. A disputa leva ao segundo título de futebol mais importante do continente.

A primeira fase da competição funcionou da seguinte forma: oito grupos foram formados, com quatro times em cada, que se enfrentaram em partidas de ida e volta. Passavam os dois melhores colocados do grupo.

As rodadas que se seguiram após a fase de grupos, culminaram na final do campeonato, onde os dois melhores times classificados foram o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e o time escocês Rangers.

Veja como ficou a classificação dos grupos na Liga Europa 2021/2022:

Grupo A

Lyon – 16 pontos

Rangers – 8 pontos

Sparta Praha – 7 pontos

Brøndby – 2 pontos

Grupo B

Monaco – 12 pontos

Real Sociedad – 9 pontos

PSV – 8 pontos

Sturm – 2 pontos

Grupo C

Spartak Moskva – 10 pontos

Napoli – 10 pontos

Leicester – 8 pontos

Legia – 6 pontos

Grupo D

Frankfurt – 12 pontos

Olympiacos – 9 pontos

Fenerbahçe – 6 pontos

Antwerp – 5 pontos

Grupo E

Galatasaray – 12 pontos

Lazio – 9 pontos

Marseille – 7 pontos

Lokomotiv Moskva – 2 pontos

Grupo F

Crvena zvezda – 11 pontos

Braga – 10 pontos

Midtjylland – 9 pontos

Ludodorets – 2 pontos

Grupo G

Leverkusen – 13 pontos

Betis – 10 pontos

Celtic – 9 pontos

Ferencváros – 3 pontos

Grupo H

West Ham – 13 pontos

Dinamo Zagreb – 10 pontos

Rapid Wien – 6 pontos

Genk – 5 pontos

Finalistas Liga Europa 2022:

Após 42 anos sem vencer uma competição europeia, o Eintracht Frankfurt chega firme para disputar a final. O time se classificou em primeiro lugar no seu chaveamento, nas quartas conseguiu eliminar o Barcelona e tirou o West Ham na semifinal.

Já o Rangers, apesar de não ter sido campeão da Liga Europa, já chegou perto de tal feito em 2007/2008, quando jogou a final contra a equipe russa Zenit.

Este ano, antes de chegar à fase de grupos, o time escocês precisou disputar as partidas de Play-off, onde venceu o Alashkert e cavou a vaga na fase de grupo. Na competição por grupos, se classificou em 2ª, conquistando oito pontos, atrás apenas do Lyon.

A final da Liga Europa já foi definida nos pênaltis?

Sim. Alguns jogos já foram decididos na prorrogação na final da Liga Europa 2022 e também na disputa por pênaltis. A primeira vez que a Liga Europa foi definida nos pênaltis foi em 1984, na final entre Tottenham e Anderlecht. A partida de decisão acabou empatada em 1×1, seguindo o mesmo placar na prorrogação. Já na disputa de pênaltis, o time inglês derrotou o time da Bélgica por 4×3.

Outro jogo que foi bem intrigante e seguiu até os pênaltis foi o do Vilarreal x Manchester United, em 2021. A final na Polônia foi histórica. Os times permaneceram empatados até a prorrogação por 1×1 e levou a disputa de pênaltis até 11×10, com o Villarreal saindo vitorioso.

Veja quais foram os jogos da Liga Europa decididos nos pênaltis:

1983–84: Tottenham 1(4) x 1(3) Anderlecht

1987–88: Bayer Leverkusen 3(3) x 3(2) Espanyol

1996–97: Schalke 04 1(4) x 1(1) Internazionale

1999–00: Galatasaray 0(4) x 0(1) Arsenal

2006–07: Sevilla 2(3) x 2(1) Espanyol

2013–14: Sevilla 0(4) x 0(2) Benfica

2020–21: Villarreal 1(11) x 1(10) Manchester United

Vale lembrar que até 1997, as finais eram decididas com dois jogos e, a regra de gol fora de casa era válida na competição.

Quem é o maior vencedor da Liga Europa?

O posto de time com mais títulos da Liga Europa é o Sevilla, da Espanha. O clube conquistou seis troféus na sua história, sendo o último deles em 2019/2020. Vale ressaltar que todas as vezes que o Sevilla chegou à final, eles ganharam a competição.

A diferença do primeiro lugar para o segundo nesse ranking é o dobro. Enquanto o Sevilla tem seis títulos, os segundos colocados têm três. Assim, empatados na tabela estão: a Internazionale, a Juventus, o Liverpool e o Atlético de Madrid.

Veja a tabela completa de vencedores da Liga Europa:

Sevilla: 6 títulos (2005–06, 2006–07, 2013–14,

2014–15, 2015–16 e 2019–20)

Internazionale: 3 títulos (1990–91, 1993–94 e 1997–98)

Juventus: 3 títulos (1976–77, 1989–90 e 1992–93)

Liverpool: 3 títulos (1972–73, 1975–76 e 2000–01)

Atlético de Madrid: 3 títulos (2009–10, 2011–12 e 2017–18)

Borussia Mönchengladbach: 2 títulos (1974–75 e 1978–79)

Tottenham: 2 títulos (1971–72 e 1983–84)

Real Madrid: 2 títulos (1984–85 e 1985–86)

Göteborg: 2 títulos (1981–82 e 1986–87)

Parma: 2 títulos (1994–95 e 1998–99)

Feyenoord: 2 títulos (1973–74 e 2001–02)

Porto: 2 títulos (2002–03 e 2010–11)

Chelsea: 2 títulos (2012–13 e 2018–19)

Anderlecht: 1 título (1982–83)

Ajax: 1 título (1991–92)

Manchester United: 1 título (2016–17)

PSV Findhoven: 1 título (1977–78)

Eintracht Frankfurt: 1 título (1979–80)

Ipswich Town: 1 título (1980–81)

Bayer Leverkusen: 1 título (1987–88)

Napoli: 1 título (1988–89)

Bayern de Munique: 1 título (1995–96)

Schalke 04: 1 título (1996–97)

Galatasaray: 1 título (1999–00)

Valencia: 1 título (2003–04)

CSKA Moscou: 1 título (2004–05)

Zenit: 1 título (2007–08)

Shakhtar Donetsk: 1 título (2008–09)

Villarreal: 1 título (2020–21)