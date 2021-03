Rangers x Slavia Praga hoje (18/03): onde assistir e horário

Rangers e Slavia Praga se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Ibrox Stadium, na Escócia, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Rangers x Slavia Praga: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

O time do Rangers aparece na liderança do Campeonato Escocês com oitenta e oito pontos, ou seja, diferença de vinte pontos com o segundo colocado. Na temporada, venceu vinte e oito jogos, empatou quatro e não perdeu nenhum confronto. Então, na partida de hoje, Peter Olayinka é dúvida.

A equipe do Slavia aparece em primeiro lugar no Campeonato Tcheco com sessenta e um pontos. Dessa maneira, venceu dezenove jogos, empatou quatro e não perdeu nenhuma partida. Agora, espera conseguir também uma vaga nas quartas de final para fazer a alegria dos torcedores. Em seu plantel, o técnico Gerrard não possui novas baixas.

Possíveis escalações de Rangers x Slavia Praga

Possível Rangers: McGregor; Barisic, Helander, Goldson, Patterson; Aribo, Davis, Kamara; Kent, Morelos, Hagi.

Possível Slavia Praga: Kolar; Bah, Kúdela, Zima, Boril; Sima, Stanciu, Holes, Provod, Olayinka; Kuchta.

Últimos jogos

Ademais, a última vez que a equipe do Rangers entrou em campo foi no sábado, 06 de março, pela primeira fase do Campeonato Escocês na 31ª rodada. Por 3 a 0, venceu o St. Mirren.

Por outro lado, o Slavia Praga venceu por o Mladá Boleslav em 3 a 0 na 23ª rodada do Campeonato Tcheco.

