RB Leipzig x Real Sociedad: horário e onde assistir a Liga Europa 17/02

As equipes de RB Leipzig x Real Sociedad se enfrentam nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando na Red Bull Arena Leipzig a partir das 17h (Horário de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase na Liga Europa. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir RB Leipzig x Real Sociedad ao vivo

O jogo do RB Leipzig e Real Sociedad hoje na Liga Europa será transmitido aos torcedores no Star + (Serviço da Streaming) para todo o Brasil a partir das duas e quarenta e cinco da tarde no horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura (www.starplus.com) e aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Como estão as equipes na Liga Europa

Assim como os seus outros oponentes, o elenco do RB Leipzig também vem da Champions League após terminar em terceiro lugar no grupo A, seguindo a determinação da UEFA. Na competição, o grupo venceu somente duas partidas, empatou outra e perdeu três, ficando atrás do PSG e Manchester City.

Enquanto isso, o time do Real Sociedad se manteve em segundo lugar com 9 pontos no grupo B e garantiu-se de maneira direta até a segunda fase da Liga Europa. Agora, se vencer o jogo desta quinta-feira, tem a oportunidade de abrir a vantagem e, assim, voltar a disputar em casa com o placar em seu favor.

Escalação do jogo do RB Leipzig e Real Sociedad

Willi Orbán é dúvida para o Leipzig, enquanto Sidney Raebiger está fora.

Do outro lado, Zubimendi, Fernández, Monreal e Barrenetxea continuam fora do plantel.

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Gvardiol; Angeliño, Haidara, Laimer, Henrichs; Olmo, Andre Silva, Nkunku

Real Sociedad: Álex Remiro; Gorosabel, Le Normand, Muñoz; Merino, David Silva, Rafinha; Janujaz, Oyarzabal, Isak

Confira um dos grandes momentos do RB Leipzig na Champions.

