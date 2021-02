Real Sociedad x Manchester United: onde assistir e escalações (18/02)

Real Sociedad e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Juventus Stadium, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Real Sociedad x Manchester United: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

Depois de liderar o Campeonato Espanhol no começo da temporada, o Real Sociedad permanece em 5º lugar com trinta e oito pontos. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou e perdeu cinco, lutando para conquistar vaga em competições para o ano que vem.

Enquanto isso, o United aparece em segundo lugar com quarenta e seis pontos. Lutando pela liderança com o seu rival, Manchester City, precisa somar pontos nas próximas rodadas para, assim, chegar até o topo. Ao todo, tem treze vitórias, sete empates e quatro derrotas.

Possíveis escalações

O time espanhol não possui nenhuma nova lesão no plantel de jogadores e por isso deve entrar em campo com o time titular.

Possível Real Sociedad: Remiro; Nacho Monreal, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel; Illarramendi; Oyarzabal, Merino, David Silva, Januzaj; Isak.

Ao time do United, Paul Pogba continua indisponível para o técnico Ole Gunnar Solskjaer, assim como Donny van de Beek, Phil Jones e Cavani. Porém, as novidades no elenco são Amad e Shola Shoretire.

Possível Manchester United: Henderson (De Gea); Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Bailly; Matic, Fred; Rashford, Mata, Fernandes; Greenwood.

Onde vai ser o jogo entre Real Sociedad x Manchester United?

Por conta das restrições do governo espanhol à entrada de viajantes da Inglaterra ao país pela nova variante do covid-19, a partida acontecerá em Turim, na Itália, e sem torcedores no estádio.

