Real Sociedad x RB Leipzig: onde vai passar e horário do jogo – 24/02

Pelo jogo de volta nos playoffs da Liga Europa, Real Sociedad x RB Leipzig se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, às 14h45 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Real Sociedad x RB Leipzig

O jogo entre Real Sociedad e RB Leipzig hoje vai passar no streaming Star +, a partir das 14h45 (Horário de Brasília).

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Data: 24/02/2022

Horário: 14h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Anthony Taylor (INGLATERRA)

Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

Após o empate no primeiro jogo, o Real Sociedad promete entrar em campo nesta quinta-feira com toda a confiança necessária para sair na frente e garantir a classificação até as oitavas de final da Liga Europa. Pelo Campeonato Espanhol, o time está em sétimo lugar com 38 pontos.

Enquanto isso, o Leipzig precisa colocar em campo os seus melhores jogadores se quiser avançar de maneira direta até a próxima fase da competição internacional. Jogando fora de casa, o desafio pode ser ainda mais complicado do que no primeiro, quando empataram por 2 a 2 na Alemanha. Por fim, no Campeonato Alemão, está em quarto lugar com 37 pontos.

Escalação de Real Sociedad e RB Leipzig

Januzaj, Barrenetxea e Monreal estão fora do jogo de hoje.

Do outro lado, apenas Halstenberg se mantém em trabalho no departamento médico.

Real Sociedad: Ryan; Le Normand, Muñoz, Elustondo, Zaldua; Zubimendi, Guevara; Oyarzabal, Rafinha, Portu; Sorloth

RB Leipzig: Gulacsi; Adams, Simakan, Gvardiol; Haidara, Klostermann, Kampl, Angeliño; Olmo, Nkunku, André Silva

Confira o último jogo do Real Sociedad x RB Leipzig.

