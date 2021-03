Roma x Shakhtar Donetsk: onde assistir e escalações – 11/03/2021

Roma e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Roma x Shakhtar Donetsk: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

- PUBLICIDADE 1-

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe da Roma aparece em 4º no Campeonato Italiano com cinquenta pontos. Na parte de cima da tabela, o clube da capital italiana busca uma vaga em competições no próximo ano de qualquer maneira, além de seguir vivo na luta pela liderança. No confronto desta quinta, Dzeko e Villar são dúvidas, enquanto Ibanez retorna ao plantel.

Enquanto isso, o Shakhtar aparece em segundo lugar do Campeonato Ucraniano com trinta e seis pontos, ou seja, quatro pontos a menos que o líder. Ao todo, venceu dez jogos, empatou seis e perdeu somente uma vez na temporada. Então, no jogo de hoje, a equipe visitante não possui novas baixas no elenco.

Possíveis escalações de Roma x Shakhtar Donetsk

- PUBLICIDADE 2-

Possível Roma: Pau Lopez; Smalling, Cristante, Mancini; Spinazzola, Karsdorp, Diawara, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Pedro.

Possível Shakhtar: Trubin; Dodo, Vitao, Ismaily, Matviyenko; Maycon, Marcos Antonio; Mateus, Marlos, Taison; Junior Moraes (Dentinho).

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana. No sábado (06), o Shakhtar venceu o Olimpik Donetsk por 1 a 0 na 17ª rodada do Campeonato Ucraniano.

- PUBLICIDADE 3..-

Enquanto isso, a Roma também garantiu os três pontos no domingo (07) pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Contra o Genoa, marcou 1 a 0 em casa.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de quinta-feira – 11/03/2021