Saiba onde assistir Monaco x Real Sociedad ao vivo e horário – 25/11

Nesta quinta-feira, 25/11, o confronto entre Monaco x Real Sociedad pela quinta rodada da Liga Europa promete colocar fogo na disputa a partir das 17h (horário de Brasília) realizado no Stade Louis II pelo grupo B da competição. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Monaco x Real Sociedad: O jogo entre Monaco e Real Sociedad hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV aberta disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Louis II, cidade de Monaco, na França

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar no grupo B com 8 pontos, o Monaco pode se classificar para a segunda fase da Liga Europa se vencer o confronto desta quinta-feira. Com duas vitórias e dois empates, o elenco espera contar com o fator casa cheia para impulsionar os jogadores a garantir a vitória e nada mais.

Enquanto isso, o Real Sociedad segue em segundo lugar com 6 pontos, ou seja, tem uma vitória e três empates, sem nehnuma derrota. Visando continuar com o bom desempenho apresentado nas últimas rodadas, os espanhóis colocarão os seus melhores jogadores para trazer para casa os três pontos.

Escalações de Monaco x Real Sociedad:

O time da casa não poderá contar com Cesc Fabregas e Cesc Fabregas, ambos lesionados. Já os espanhóis não tem Zubeldia, ainda em recuperação no departamento médico.

Monaco: Nubel; Caio Henrique, Disasi, Maripán, Aguilar; Fofana, Diop, Tchouaméni, Gelson Martins; Volland, Boadu

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi; Portu, David Silva, Oyarzabal; Isak

Leia também:

Champions League 2021/22: classificação dos grupos após 5ª rodada