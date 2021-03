Shakhtar Donetsk x Roma hoje (18/03): onde assistir e horário

Shakhtar Donetsk e Roma se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Estádio de Kiev, na Ucrânia, a partir das 14h55 (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, a equipe italiana venceu por 3 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Shakhtar Donetsk x Roma: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Shakhtar está em segundo lugar no Campeonato Ucraniano com trinta e nove pontos. Dessa maneira, a diferença com o líder é de quatro pontos, podendo reverter nas próximas rodadas. Assim, não possui novas baixas em seu plantel.

Em 6ª posição com cinquenta pontos está a Roma no Campeonato Italiano. Brigando na parte de cima da classificação, a equipe da capital italiana busca a liderança de qualquer maneira, tendo assim quinze vitórias, cinco empates e sete derrotas. No jogo de hoje, Mkhitaryan, Vereout e Smalling estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Shakhtar Donetsk x Roma

Possível Shakhtar: Trubin; Dodo, Vitao, Ismaily, Matviyenko; Maycon, Marlos; Taison, Patrick, Mateus; Junior Moraes (Dentinho).

Possível Roma: Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Spinazzola, Villar, Pellegrini, Peres; El Shaarawy, Pérez; Dzeko.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (14). No Campeonato Ucraniano, o Shakhtar venceu o Desna por 4 a 0 na 18ª rodada.

Por outro lado, a Roma foi derrotada pelo Parma em 2 a 0 jogando pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

