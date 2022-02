Sheriff x Braga: onde assistir o jogo da Liga Europa hoje ao vivo – 17/02

Disputando a partida de ida na segunda fase da Liga Europa, o confronto entre Sheriff x Braga será realizado nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando a partir das 14h45 (Horário de Brasília), na Bolshaya Sportivnaya Arena, na Moldávia. A seguir, confira onde assistir o jogo.

Onde vai passar Sheriff x Braga ao vivo

O jogo do Sheriff e Braga na Liga Europa vai passar no Star + (Serviço da Streaming) para assinantes a partir das duas e quarenta e cinco da tarde no horário de Brasília.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Sheriff e Braga na Liga Europa

Depois de tornar-se a grande surpresa nos playoffs e também na fase de grupos da Champions League, derrotando até mesmo o Real Madrid, o Sheriff não conseguiu a classificação e acabou se classificando para Liga Europa, competição secundária da UEFA. Por isso, promete dar o seu melhor desempenho para garantir-se na próxima fase.

Do outro lado, o Braga terminou em segundo lugar no grupo F da Liga Europa pela primeira fase e conseguiu carimbar o passaporte para os playoffs. Jogando fora de casa, os português vão em busca da vitória para se garantir o mais longe possível.

Sheriff: Athanasiadis; Arboleda, Costanza, Julien, Cris Silva; Addo, Lushkja, Bruno Felipe; Thill, Kolovos, Yansané

Braga: Matheus; Rodrigues, Oliveira, Tormena; Gomes, Horta, Musrati, Yan Couto; Medeiros, Ricardo Luz Horta; Carvalho

Confira um dos grandes momentos do Sheriff na Champions.

