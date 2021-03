Tottenham x Dínamo: onde assistir ao jogo da Liga Europa – 11/03/2021

Tottenham e Dínamo Zagreb se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Tottenham Hotspur Stadium, na Inglaterra, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de ida pelas oitavas de final da Liga Europa. Quem vencer, garante vantagem no duelo. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Tottenham x Dínamo: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

- PUBLICIDADE 1-

Como estão as equipes na temporada?

Depois de liderar o Campeonato Inglês e ser favorito para levar o título, o Tottenham aparece em 7º com quarenta e cinco pontos. O time comandado por Mourinho busca em todo momento se recuperar na temporada, precisando vencer os confrontos da competição. Então, no jogo desta quinta, Joe Rodon e Giovani Lo Celso estão indisponíveis.

Por outro lado, o Dínamo está em primeiro lugar do Campeonato Croata com cinquenta e quatro, ou seja, dois pontos a mais que o vice-líder. Ao todo, venceu dezessete jogos, empatou três e perdeu também três. Dessa maneira, a equipe visitante não possui Sadegh Moharrami, enquanto Bartol Franjic esteja apto para jogar.

Possíveis escalações de Tottenham x Dínamo

- PUBLICIDADE 2-

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Reguillón, Doherty; Ndombelé, Højbjerg; Son, Bale, Bergwijn; Kane.

Possível Dínamo: Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol; Ivanusec, Jakic, Orsic; Ademi, Majer, Petkovic.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (07). Pelo Campeonato Croata, o Dínamo de Zagreb venceu o Rijeka por 2 a 0, jogado em casa, na 24ª rodada.

- PUBLICIDADE 3..-

Enquanto isso, o Tottenham goleou o Crystal Palace em 4 a 1 jogando pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas de quinta-feira – 11/03/2021