Tottenham x Wolfsberger: onde assistir ao jogo da Liga Europa (24/02)

Wolfsberger e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (18), na Puskás Aréna, na Hungria, a partir das 14h (horário de Brasília), no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. No primeiro confronto, o time inglês goleou por 4 a 1. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Tottenham x Wolfsberger: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão Tottenham x Wolfsberger na temporada?

O Tottenham aparece em 9º lugar com trinta e seis pontos no Campeonato Inglês. Assim, venceu dez jogos, empatou seis e perdeu oito. Então, José Mourinho não pode contar com Serge Aurier, Giovani Lo Celso e Joe Rodon.

Enquanto isso, os visitantes ocupam a 5ª posição com vinte e sete pontos no Campeonato Austríaco. Neste momento, possui oito vitórias, três empates e sete derrotas. Dessa maneira, o Wolfsberger está sem Peretz para o confronto desta quarta-feira, enquanto Sven Sprangler é dúvida e Mario Leitgeb pode jogar.

Possíveis escalações

Possível Tottenham: Lloris (Hart); Alderweireld, Tanganga, Davies, Doherty; Winks, Sissoko; Delle, Bergwijn, Lucas; Vinicius.

Possível Wolfsberger: Kofler; Baumgartner, Novak, Lochoshvili; Leitgeb, Taferner, Scherzer, Wernitznig; Vizinger, Joveljić, Liendl.

Últimos jogos

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham perdeu por 2 a 1 no último domingo (21) para o West Ham jogando fora de casa.

Por outro lado, o Wolfsberger venceu por 2 a 1 o Sturm também no domingo pela décima oitava rodada do Campeonato Austríaco.

