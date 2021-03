Villarreal x Dínamo de Kiev hoje (18/03): onde assistir e horário

Villarreal e Dínamo de Kiev se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Estadio de la Cerámica, na Espanha, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, a equipe espanhola venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Villarreal x Dínamo de Kiev: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do serviço de streaming Watch ESPN, dos canais ESPN. Então, para ter acesso, você precisa entrar no site e assinar o serviço disponível.

Como vem as equipes para o confronto?

O Villarreal está em 7ª posição com quarenta pontos no Campeonato Espanhol. Com bom desempenho na temporada, a equipe possui nove vitórias, treze empates e cinco derrotas. Assim, em seu plantel, não possui nenhuma nova baixa.

Enquanto isso, o Dínamo aparece em primeiro lugar no Campeonato Ucraniano com quarenta e três pontos. Favorito ao título, trava uma briga ao pódio da temporada com o Shakhtar, tendo treze vitórias, quatro empates e uma derrota. No jogo de hoje, o goleiro Gero Rulli segue indisponível.

Possíveis escalações de Villarreal x Dínamo de Kiev

Possível Villarreal: Asenjo; Albiol, Foyth, Costa, Pedraza; Parejo, Trigueros, Capoue; Gómez, Alcácer, Moreno.

Possível Dínamo: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsyhankov, Buyalskyi, de Pena; Besyedin.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (14). O Dínamo jogou contra o Zorya pela 18ª rodada do Campeonato Ucraniano e venceu por 2 a 0.

Por outro lado, o Villarreal também saiu vitorioso em duelo contra o Eibar por 3 a 1 na 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

