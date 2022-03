West Ham x Sevilla: onde assistir e horário da Liga Europa hoje (17/03)

West Ham e Sevilla disputam nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra, a partir das 17h, a partida de volta nas oitavas de final da Liga Europa de 2022. A seguir, os detalhes e onde assistir o jogo do West Ham x Sevilla ao vivo.

No jogo de ida, o elenco espanhol saiu na frente com 1 a 0, ou seja, só precisa de um empate para se classificar até as quartas. Os ingleses, entretanto, precisam vencer com dois gols ou mais.

Onde assistir West Ham x Sevilla

O jogo entre West Ham e Sevilla terá transmissão do hoje ao vivo no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

O torcedor pode assistir o jogo através da plataforma por assinatura, disponível no site (www.starplus.com) ou aplicativo.

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do West Ham tropeçou no primeiro confronto das oitavas e, por isso, vai buscar de todas as maneiras o resultado nesta quinta-feira para chegar até a próxima fase da Liga Europa. Na fase de grupos, o grupo terminou em primeiro lugar no grupo H com 13 pontos, classificando-se de maneira direta. Pelo Campeonato Inglês, entretanto, está em sexto lugar com 48 pontos.

Enquanto isso, o Sevilla entra em campo nesta quinta com a vantagem ao seu lado. Isso quer dizer que o elenco só precisa de um empate sem gols para se classificar para as quartas de final. O clube, que chegou até aqui depois de ser eliminado da Champions, disputou os playoffs e venceu o Dínamo de Zagreb. Por fim, no Campeonato Espanhol, aparece em segundo lugar com 56 pontos.

Escalações de West Ham x Sevilla:

Os ingleses não poderão contar com Coufal, Ogbonna e Bowen no jogo de hoje.

Provável West Ham: Areola; Zouma, Cresswell, Dawson, Johnson; Soucek, Rice, Vlasic; Pablo Fornals, Benrahma, Yarmolenko

Do outro lado, Lucas Ocampos cumpre suspensão, enquanto Suso e Gómez estão fora.

Provável Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Gudelj, Augustinsson; Jordán, Delaney, Rakitic; Corona, En-Nesyri, Martial

Último jogo West Ham x Sevilla

O último jogo entre West Ham e Sevilla foi realizado na última quinta-feira, em 10 de março, pelo jogo de ida das oitavas de final na Liga Europa em 2022.

O time espanhol venceu a partida com 1 a 0, gol de El Haddadi na metade do primeiro tempo de partida, dando a vantagem aos anfitriões na competição.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da Liga Europa hoje

Sete partidas das oitavas de final serão realizadas nesta quinta-feira. Os oito vencedores se juntam ao RB Leipzig, já classificado após a desqualificação do Spartak Moscow.

Estrela Vermelha x Rangers – 14h45

Galatasaray x Barcelona – 14h45

Bayer Leverkusen x Atalanta – 14h45

Monaco x Braga – 14h45

Eintracht Frankfurt x Betis – 17h

West Ham x Sevilla – 17h

Lyon x Porto – 17h

