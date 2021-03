Young Boys x Ajax hoje (18/03): onde assistir e horário

Young Boys e Ajax se enfrentam nesta quinta-feira (18), no Stade de Suisse, na Suíça, a partir das 17h (horário de Brasília), no jogo de volta pelas oitavas de final da Liga Europa. Na primeira partida, o time holandês venceu por 3 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Young Boys x Ajax: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como chegam as equipes para a partida?

O time do Ajax está em primeiro lugar no Campeonato Holandês com sessenta e três pontos. Neste momento, possui a vantagem de oito pontos com o segundo colocado. Na temporada, venceu vinte jogos, empatou três e perdeu dois. Assim, no jogo de hoje, Mazraoui, Jurriën Timber e Blind estão fora, enquanto Neres e Tagliafico devem estar em campo como titulares.

O Young Boys também é o líder do Campeonato Suíço. Com cinquenta e quatro pontos, venceu quinze jogos, empatou nove e perdeu somente um. Além disso, a diferença contra o segundo colocado é de dezessete pontos. No jogo desta quinta-feira, não possui em seu plantel Aebischer, já que cumpre suspensão.

Possíveis escalações de Young Boys x Ajax

Possível Young Boys: Faivre; Lefort, Lustenberger, Camara, Hefti; Sulejmani, Lauper, Sierro, Fassnacht; Nsame, Meschack.

Possível Ajax: Stekelenburg; Tagliafico, Schuurs, Martínez, Rensch; Gravenberch, Alvárez, Klaassen; Neres, Tadic, Antony.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (14). O Ajax enfrentou o Zwolle pela 26ª rodada do Campeonato Holandês e por 2 a 0 garantiu os três pontos.

Por outro lado, o Young Boys fechou o fim de semana com apenas um ponto conquistado. Em partida da 25ª rodada do Campeonato Suíço, ficou em 2 a 2 com o St. Gallen.

Champions League 2021: onde assistir o sorteio das quartas de final