Com Neymar expulso, Lille vence PSG e assume liderança do Francês

Em confronto direto valendo a liderança do Campeonato Francês, o Lille venceu o PSG por 1 a 0 neste sábado (03) pela 31ª rodada no Parc des Princes. Com gol de Jonathan David, o time visitante assume a primeira posição com sessenta e seis, ou seja, vantagem de três pontos. No finalzinho da partida, Neymar foi expulso. Então, veja como foi a partida.

PSG e Lille no Campeonato Francês

O jogo começou quente, com o PSG dominando e apresentando boas chances de marcar, sendo Di Maria, Mbappe e Neymar os responsáveis pelo bom desempenho. O brasileiro teve boa chance aos 13 com falta na entrada da área, mas acabou mandando a bola por cima. Em seguida, Mbappe também chegou bem em chute cruzado, mas o goleiro Maignan defendeu.

Não demorou para o Lille marcar. Jonathan, na área aos 20 minutos, recebeu belo passe de Ikoné, e acertou as redes de Navas em cheio, abrindo o placar. A partir daí, o clube visitante tomou o controle do jogo, atacando e segurando as possíveis tentativas do Paris, que quase não funcionaram.

Na segunda etapa, o PSG começou melhor, pressionando o Lille principalmente com Neymar na área, mas sem sucesso. Aos 23 minutos, o atacante perdeu uma boa chance ao acertar a trave de Maignan. Do outro lado, Yilmaz chegou bem, mas foi detido pelo goleiro Navas.

Próximo ao apito final, dois jogadores acabaram sendo expulsos. Neymar, aos 44, empurrou Djalo e recebeu o vermelho, enquanto o próprio zagueiro também recebeu o cartão e precisou ir direto para o vestiário. Sem mais tempo, o Lille garantiu os três pontos diante o PSG neste sábado (03), garantindo a liderança.

Escalações:

PSG: Navas; Kimpembe, Marquinhos, Kehrer, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Kean, Neymar, Mbappe.

Lille: Maignan; Djalo, Fonte, Botman, Reinildo; André, Renato Sanches, Soumaré, Bamba; Ikoné, David.

Neymar é expulso em final de jogo contra Lille

Aos 44 minutos do segundo tempo, Neymar empurrou Djalo e o juiz entendeu como falta grave, aplicando como punição o cartão vermelho. Além disso, o jogador do Lille também recebeu o vermelho, tendo ambos os jogadores deixando o gramado.

Neymar expulso Lille 1 x 0 PSG pic.twitter.com/FzZnEaer4M — isaac (@theximpostor) April 3, 2021

Próximo compromisso de PSG e Lille

A equipe do PSG entra em campo na próxima quarta-feira (07), na Allianz Arena, às 16h, contra o Bayern de Munique no jogo de ida pelas quartas de final da UEFA Champions League.

Do outro lado, o Lille volta a jogar na sexta-feira (09) contra o Metz, às 16h, pela 32ª rodada do Campeonato Francês.

