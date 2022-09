Jogo do PSG hoje ao vivo onde vai passar e horário (03/09)

Equipe do Paris Saint-Germain enfrenta o Nantes neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Francês

Líder do Campeonato Francês, o jogo do PSG hoje vai ser contra o Nantes, neste sábado, 3 de setembro, pela sexta rodada da competição. A partida está marcada para começar às 16h (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes. Confira a seguir onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Com 13 pontos, o PSG é o líder da tabela empatado com o Lens. Já o Nantes ocupa a 10ª posição da tabela com 6 pontos, totalizando apenas uma vitória enquanto procura triunfar.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje

O jogo do PSG hoje vai passar no Star +, com início às quatro da tarde, pelo horário de Brasília. Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só pode acompanhar o embate neste sábado através do serviço de streaming. Entretanto, é necessário lembrar que a plataforma só está disponível para assinantes.

É isso mesmo torcedor, o Star + retransmite as imagens da partida somente para assinantes. A plataforma é encontrada no site www.starplus.com por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. Basta acessar o site, clicar em “escolha seu plano”, preencher com os seus dados e pronto, estará conectado.

Para aquele torcedor que já é assinante, as opções para se conectar são os aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

Prováveis escalações de Nantes x PSG

Provável escalação do Nantes: Lafont; Appiah, Pallois, Castelletto, Corchia; Girotto, Moutossamy, Guessand, Blas; Bamba e Mohamed. Os anfitriões não tem novas baixas para o jogo de hoje.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Danilo, Marquinhos; Vitinha, Verratti, Mukiele, Nuno Mendes; Neymar, Mbappé e Messi. Os jogadores Icardi, Rafinha e Kurzawa continuam indisponíveis. No entanto, como tem a partida válida pela Champions no meio da semana, é provável que o técnico Christophe Galtier escolha poupar jogadores.

PSG na Champions League 2022/23

Buscando o primeiro título na Champions League, o Paris Saint-Germain estreia na nova temporada da Champions League na próxima terça-feira, 06 de setembro, contra a Juventus. A partida é válida pela primeira rodada do grupo H, o último da fase de grupos.

Todos os oito grupos foram determinados por sorteio da UEFA. São trinta e duas equipes disputando a maior competição de clubes no futebol internacional, onde cada um deles brigam pelo título e a premiação milionária entregue pela entidade.

No grupo H estão PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa, de Israel. Serão seis rodadas em pontos corridos, onde apenas os dois primeiros avançam para as oitavas de final.

