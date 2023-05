Jogo do PSG x Ajaccio hoje ao vivo: horário e qual canal vai passar - 13/05

Com Lionel Messi e Mbappé em campo, como assistir o jogo do PSG hoje? O elenco parisiense entra em campo neste sábado, 13 de maio, para enfrentar o Ajaccio na 35ª rodada do Campeonato Francês. O palco do confronto vai ser o Estádio Parc des Princes, com início às 16h (Horário de Brasília).

O Paris ocupa a liderança com 78 pontos, vantagem de cinco pontos com o segundo colocado, o Lens. Já o Ajaccio está em 18º posição com 23 pontos, na zona de rebaixamento.

Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Onde assistir ao jogo do PSG x Ajaccio hoje?

A ESPN vai transmitir na TV paga o jogo do PSG no Campeonato Francês de futebol neste sábado. Para acompanhar o duelo entre Paris Saint-Germain e Ajaccio hoje o torcedor precisa sintonizar o Star Plus, serviço da streaming da ESPN. Lembre-se que só assinantes é possuem acesso na plataforma.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Loca: Estádio Parc des Princes

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Escalações do Jogo do PSG x Ajaccio

Para o elenco parisiense, sob o comando do técnico Christophe Galtier, o argentino Messi está de volta, mas Neymar continua fora. Também estão indisponíveis Kimpembe, Mukiele, Nuno Mendes e Pembélé. Os visitantes, por outro lado, não terão Touzghar, suspenso.

PSG: Donnarumma; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi; Bernat, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Messi e Mbappé.

Ajaccio: Leroy; Youssof, Gonzalez, Vidal, Koné; Bayala, Marchetti, Coutadeur, Spadanuda; Hamouma e Soumano.

Fora dos gramados desde fevereiro quando se machucou no duelo contra o Lille, na rodada do Campeonato Francês, o atacante Neymar só volta a jogar na próxima temporada.

O brasileiro machucou o tornozelo direito e precisou operar para se recuperar 100%. De acordo com o boletim do Paris Saint-Germain, Neymar ficará de três a quatro meses fora, o que significa que ele só volta a jogar na próxima temporada.

Ainda não se sabe se o atacante vai permanecer no PSG ou se vai trocar de time. Na contramão, saiba se Messi vai sair do PSG aqui.

Como está a classificação do Campeonato Francês?

O Paris é o líder do Campeonato Francês com 78 pontos, conquistados em 25 vitórias, três empates e seis derrotas na temporada. O segundo colocado tem 73 pontos e é o Lens.

Na parte de cima disputam o título os dois clubes e também o Olympique de Marseille. Faltam apenas quatro rodadas para acabar a temporada e o troféu ainda não está definido.

O Paris é o favorito ao título e só precisa vencer os próximos jogos para ser campeão. Se tropeçar, aí terá que torcer por derrotas dos outros times.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ligue 1 Uber Eats (@ligue1ubereats)

Leia também:

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?