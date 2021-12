Jogo do PSG x Monaco hoje: onde assistir na TV, online e horário – 12/12

Buscando se manter na liderança do Campeonato Francês, o PSG recebe o Monaco neste domingo, 12/12, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), na décima oitava rodada no Parc des Princes. Com transmissão para todo o Brasil na TV, saiba onde assistir o jogo do PSG hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do PSG x Monaco: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Francês ao vivo neste domingo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, cidade de Paris, na França

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de se garantir nas oitavas de final da Champions League, o PSG volta a jogar pelo Campeonato Francês na temporada. Ocupando a liderança com 42 pontos, o clube da capital francesa precisa da vitória neste domingo se quiser continuar com a vantagem para si em busca do título, já que perdeu no ano passado para o Lille. Ao todo, contabiliza treze vitórias, três empates e uma derrota.

Enquanto isso, o Monaco também acumula bons resultados neste início de temporada, ocupando a oitava posição da classificação com 26 pontos, isto é, venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu outros cinco também. Por isso, se ganhar o jogo de hoje, consegue se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela e quem sabe brigar pelo título ou por vagas em torneios.

Escalações de PSG e Monaco:

Pochettino continua sem Neymar, com o tornozelo esquerdo machucado, enquanto Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes e Julian Draxler também estão fora.

Do outro lado, o Monaco não poderá contar com Diatta, Cesc Fabregas e Badiashile, lesionados.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Dagba; Gueye, Verratti, Herrera; Mbappé, Messi, Di Maria

Monaco: Nubel; Maripan, Sidibé, Disasi, Henrique; Fofana, Tchouaméni, Diop, Martins; Boadu, Ben Yedder

