Jogo do PSG x Nantes hoje: onde assistir, horário e escalações (20/11)

Líder do Campeonato Francês com dez pontos de vantagem, o PSG recebe o Nantes neste sábado, 20/11, pela décima quarta rodada a partir das 13h (horário de Brasília) em confronto no Parc des Princes. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Onde assistir jogo do PSG x Nantes hoje ao vivo: O confronto entre PSG e Nantes terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, responsável por passar o jogo de hoje já que não possui transmissão pela televisão.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, cidade de Paris, na França

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Bordeaux na última rodada, o Paris Saint-Germain retorna aos gramados neste sábado para aumentar a vantagem que possui na liderança do Campeonato Francês. Contabilizando 34 pontos em primeiro lugar, tem a diferença entre dez pontos com o vice, ou seja, pode ficar ainda mais na boa se garantir os três pontos hoje em casa.

Enquanto isso, o elenco do Nantes vem de empate na rodada passada. Ocupando a décima primeira posição com 18 pontos, venceu até o momento cinco jogos, empatou outros três e perdeu também cinco. Dessa maneira, se quiser permanecer na elite e livrar-se do fantasma do rebaixamento como na temporada passada, precisa entrar com os seus melhores jogadores hoje e ganhar do favorito.

Escalações de PSG x Nantes:

Pochettino poderá contar com Neymar, Messi, Mbappé e Sergio Ramos no confronto deste sábado, enquanto não tem Rafinha, Julian Draxler, Letellier e Donnarumma.

Os visitantes, por outro lado, não terão Pallois, Moses Simon e Limbombe.

PSG: Navas; Bernat, Diallo, Kehrer, Hakimi; Wijnaldum, Gueye, Herrera; Neymar, Mbappé, Di Maria (Messi)

NANTES: Lafont; Appiah, Castelletto, Traore, Fábio; Girotto, Chirivella; Kolo Muani, Blas, Bukari; Coulibaly

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?