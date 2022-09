Lens x Troyes: onde assistir, horário e escalações hoje (09/09)

Disputando os três pontos nesta sexta-feira, 09 de setembro, as equipes de Lens x Troyes entram em campo pela sétima rodada do Campeonato Francês, às 16h (Horário de Brasília). A partida acontece no Stade Félix-Bollaert, na cidade de Lens, com transmissão ao vivo.

O Lens soma 14 pontos na terceira posição, atrás apenas do líder PSG e o vice-líder Olympique. Se vencer a partida desta sexta-feira pode assumir provisoriamente a liderança da competição francesa, desbancando o atual campeão.

Do outro lado, o Troyes vem na 11ª posição com 7 pontos, totalizando duas vitórias, um empate e uma derrota na temporada, buscando a parte de cima da classificação ao redor da vaga em torneios internacionais.

Onde assistir Lens x Troyes hoje ao vivo

O jogo do Lens e Troyes hoje vai passar no Star +, às 16h (Horário de Brasília), na plataforma de streaming para todos os estados do Brasil.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar a partida do Campeonato Francês nesta sexta-feira vai ser através do Star +, plataforma de streaming por assinatura.

O serviço funciona como uma espécie de TV paga, mas somente através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. Ela está disponível pelo site www.starplus.com por valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Prováveis escalações de Lens x Troyes hoje

Machado cumpre suspensão, enquanto Said e Fariñez estão lesionados e por isso não poderão jogar nesta sexta-feira, pela rodada da Ligue 1.

Provável escalação do Lens: Brice Samba; Kevin Danso, Medina, Gradit; Haidara, Samed, Fofana, Frankowski; Sotoca, Openda e David de Costa.

Para os visitantes, Conté e Bruus seguem fora do plantel de jogadores. Salmier não pode jogar porque foi expulso na última partida.

Provável escalação do Troyes: Gallon; Baldé, Rami, Porozo, Palmer-Brown, Larouci; Florian Tardieu, Rony Lopes, Kouamé, Baldé; Ugbo.

Últimos jogos

LENS

Lens 5 x 2 Lorient-Bretagne – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Francês

Reims 1 x 1 Lens – Domingo, 04/09 – Campeonato Francês

TROYES

Monaco 2 x 4 Troyes – Quarta-feira, 31/08 – Campeonato Francês

Troyes 1 x 1 Rennes – Domingo, 04/09 – Campeonato Francês

