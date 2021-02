Olympique de Marselha x Nice (17/02): onde assistir ao jogo de hoje

Em partida atrasada da décima primeira rodada do Campeonato Francês, Olympique de Marselha e Nice se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h, no Stade Vélodrome. Ambas as equipes precisam do resultado para sbuir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Olympique de Marselha x Nice: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir ao jogo da Champions (17/02)

Possíveis escalações de Olympique de Marselha x Nice

Leonardo Balerdi e Darío Benedetto foram expulsos no fim de semana e por isso não podem jogar hoje. Ademais, Pol Lirola, Ntcham e Milik não aparecem na convocação.

Possível Olympique: Mandanda; Pol Lirola, Cáleta-Car, Kamara, Nagatomo; Gueye, Rongier, Cuisance; Thauvin, Germain, Payet.

O time do Nice possui muitos jogadores lesionados. Na lista constam Dante, Reine-Adélaïde, Dolberg, Danilo, Atal e Lotomba. Já Todibo e Saliba estão inaptos para jogar.

- PUBLICIDADE. -

Possível Nice: Benítez; Pelmard, Nsoki, Daniliuc, Kamara; Claude Maurice, Boudaoui, Lees Melou; Rony Lopes, Maolida, Gouiri.

Como estão as equipes na temporada?

O Olympique está em 9º lugar com trinta e quatro pontos. Se vencer, pula para a 6ª posição com trinta e sete pontos, desbancando o Lens. Dessa maneira, possui nove vitórias, sete empates e também sete derrotas. Com o propósito de garantir vaga em competições para a próxima temporada, a equipe precisa vencer.

Enquanto isso, o time do Nice está em 14º com vinte e nove pontos. Ao todo, venceu oito jogos, empatou cinco e perdeu onze. Se vencer hoje, pula duas posições e consegue se afastar da zona de rebaixamento, além de ficar próximo das dez primeiras posições.

Porto x Juventus: onde assistir ao vivo e possíveis escalações (17/02)