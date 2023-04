Onde vai passar jogo do PSG hoje online e horário ao vivo - 30/04

Torcedor pode assistir ao jogo do Paris com Messi e Mbappé no serviço de streaming

O Paris Saint-Germain recebe o Lorient-Bretagne Sud neste domingo, 30 de abril, no Estádio Parc des Princes, na capital francesa, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O jogo do PSG hoje tem início às 12h05 (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do PSG hoje online

O jogo do PSG hoje vai passar no Star Plus, serviço de streaming da ESPN, ao vivo para todo o Brasil. Neste domingo, nenhuma emissora de televisão vai exibir o duelo do Paris e Lorient no Campeonato Francês.

Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv.

PSG vai ser campeão francês?

O Paris Saint-Germain se mantém na liderança com oito pontos de vantagem com o Olympique de Marseille, segundo colocado. É o favorito a ser campeão francês este ano.

O elenco parisiense precisa vencer os próximos embates para garantir uma boa diferença com o segundo colocado e, assim, levantar a taça na temporada depois de ser perder o seu reinado para o Lille no ano passado. Se o Olympique tropeçar, pode ser campeão antes mesmo.

Conheça o rival Lorient

O Football Club de Lorient representa a cidade de Lorient, na França. O time nunca foi campeão francês, mas não será neste ano não sairá da fila.

O Lorient ocupa a 11ª posição com 45 pontos com 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas. O elenco não vence há cinco rodadas, e por isso vai brigar com o Paris de igual para igual em busca dos três pontos na rodada. O principal objetivo do elenco é ocupar a zona de classificação para torneios internacionais.

Quais são os maiores campeões do Campeonato Francês?

Escalações de PSG x Lorient

O duelo deste domingo é importante para os dois elencos. O Paris busca os três pontos para permanecer na liderança, enquanto o Lorient ainda tem esperança de ocupar a zona de classificação para torneios internacionais.

Neymar, Renato Sanches, Kimpembe, Mukiele e Pembélé estão fora do plantel.

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Bernat, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Hakimi; Mbappé e Messi.

Lorient: Mvogo; Talbi, Kalulu, Meite, Goff; Abergel, Diarra, Faivre, Fée, Dieng; Koné.

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Francês?

Já foram 32 rodadas, então agora só faltam seis rodadas para acabar o Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain se mantém na liderança com oito pontos de vantagem com o Olympique de Marseille.

O Paris precisa vencer os próximos embates para garantir uma boa diferença com o segundo colocado e, assim, levantar a taça na temporada depois de ser perder o seu reinado para o Lille no ano passado.

O Campeonato Francês é disputado em 38 rodadas em pontos corridos. São dois turnos com dezenove rodadas, onde cada vitória dá três pontos e um em cada empate.

Próximo jogo do PSG

Depois de enfrentar o Lorient neste fim de semana, o Paris vai enfrentar o Troyes na 34ª rodada do Campeonato Francês fora de casa, às 15h45, horário de Brasília.

O desafio é importante para seguir rumo ao título francês.

Troyes x PSG

Domingo, 07/05 às 15h45 (horário de Brasília)

Stade de l'Aube

