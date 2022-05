Onde vai passar o jogo do PSG hoje x Metz e horário da partida

Confira onde assistir o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

Equipe do Paris é a grande campeã do Campeonato Francês na temporada, enquanto visitantes já estão rebaixados

Pronto para se despedir oficialmente da temporada, o PSG recebe o Metz pela última rodada do Campeonato Francês neste sábado, 21 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, na capital francesa. Para assistir Messi, Neymar e Mbappé em campo, descubra onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do PSG hoje vai ser no Star + (serviço de streaming), a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o serviço de streaming é responsável por exibir todas as emoções da última rodada do Campeonato Francês neste sábado.

Disponível somente para assinantes, a plataforma pode ser acessada pelo aplicativo no celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Basta procurar o app na loja de aplicativos, baixar e entrar com o seu e-mail e senha de usuário.

Informações do jogo do PSG hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris

Arbitragem: Antony Gautier

Onde assistir: Star +

+ Quanto o Neymar ganha por mês no PSG?

PSG e Metz no Campeonato Francês

Campeão francês na temporada, o Paris Saint-Germain apenas cumpre tabela neste sábado pela última rodada do Campeonato Francês. Mesmo com o título e em primeiro lugar com 83 pontos, o ano do clube não foi como desejado. Eliminado nas oitavas da Champions pelo Real Madrid, o clube também deixou a Copa da França nas oitavas ao perder para o Nice. Resta apenas a Supercopa da França, marcada para 31 de julho.

Do outro lado, o Metz também não teve uma boa temporada porque está oficialmente rebaixado para a segunda divisão francesa. Ocupando a 18ª posição com 31 pontos, o clube não consegue deixar a zona de rebaixamento porque possui quatro pontos a menos que o primeiro colocado fora da degola. Por isso também cumpre tabela neste sábado.

Escalação do PSG: Navas (Donnarumma); Sergio Ramos, Nuno Mendes, Marquinhos, Hakimi; Wijnaldum, Verratti, Danilo; Neymar, Mbappé e Messi. Técnico: Mauricio Pochettino

Escalação do Metz: Caillard; Bronn, Kouyate, Niakate; Mikelbrencis, Sarr, Traoré, Fali Condé; Boulaya, De Préville e Lamkel. Técnico: Frédéric Antonetti

Últimos jogos de PSG x Metz

A última partida realizada entre o PSG e o Metz aconteceu em 22 de setembro de 2021, na temporada atual, pela 7ª rodada do Campeonato Francês

Por 2 x 1, a equipe de Paris levou a melhor com gols de

Retrospecto de PSG x Metz

Metz 1 x 2 PSG (22/09/2021 – Campeonato Francês)

Metz 1 x 3 PSG (24/04/2021 – Campeonato Francês)

PSG 1 x 0 Metz (16/09/2020 – Campeonato Francês)

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.