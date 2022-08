Onde vai passar o jogo do PSG x Monaco hoje ao vivo e horário (28/08)

Alerta de clássico no Campeonato Francês! Neste domingo, 28 de agosto, Paris Saint-Germain e Monaco se enfrentam pela quarta rodada da competição, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Parc des Princes, na capital francesa. Quer saber onde vai passar o jogo do PSG x Monaco hoje? Fique ligado no texto a seguir.

O PSG é o líder isolado com 9 pontos, enquanto o Monaco vem na 12ª posição da tabela com 4 pontos, buscando a segunda vitória na nova temporada francesa.

Onde vai passar o jogo do PSG x Monaco hoje

O jogo do PSG e Monaco hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor, o clássico francês neste domingo não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única maneira de assistir Neymar, Mbappé e Messi juntos em campo vai ser através do Star +, disponível somente para assinantes.

O serviço de streaming pode ser assinado tanto pelo aplicativo, disponível para Android e iOS, como pelo site www.starplus.com, por valores entre R$32,90 até R$55,90 ao mês, dependendo do pacote que o torcedor escolher.

1 – Lembrando que apenas ASSINANTES é que podem assistir ao jogo de hoje. Para o torcedor que já é membro da plataforma, basta abrir o aplicativo do Star + no celular ou navegador, clicar em “Entrar” e, a seguir, digitar o e-mail com a senha.

2 – No mesmo instante, o aplicativo abrirá e o mosaico do dia estará na tela principal. O torcedor deve clicar na opção PSG x Monaco e, então, acompanhar ao vivo por onde e como quiser.

Últimos jogos de PSG x Monaco

Em toda a história do futebol francês, Paris Saint-Germain e Monaco se enfrentaram em 103 oportunidades, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

O Monaco, entretanto, tem 44 vitórias diante de 25 empates e 34 triunfos para o PSG. No quesito gols, o time vermelho também continua com a vantagem somando 130 gols e 122 gols por dados do Transfermarkt.

Na última vez que se enfrentaram, o Monaco fez por merecer e venceu por 3 x 0, com dois gols de Ben Yedder e outro de Volland. A partida aconteceu em 20 de março de 2022, na temporada passada.

Confira no vídeo a seguir os momentos do último clássico.

Prováveis escalações de PSG x Monaco

Vitinha está fora para cumprir suspensão. Já Icardi, Rafinha, Kurzawa, Draxler e Herrera estão fora da convocação divulgada pelo clube.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos, Nuno Mendes; Sanches, Verratti, Hakimi; Messi, Neymar e Mbappé.

Vanderson foi expulso no confronto passado e por isso cumpre suspensão nesta semana.

Provável escalação do Monaco: Nubel; Aguillar, Disasi, Maripán, Caio Henrique; Diatta, Matazo, Fofana, Golovin; Ben Yedder e Embolo.

Próximos jogos:

PSG:

Toulouse x PSG – Quarta-feira, 31/08 às 16h – Campeonato Francês

Nantes x PSG – Sábado, 03/09 às 16h – Campeonato Francês

MONACO:

Monaco x Troyes – Quarta-feira, 31/08 às 14h – Campeonato Francês

Nice x Monaco – Domingo, 04/09 às 15h45 – Campeonato Francês

