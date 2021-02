PSG x Nimes: onde assistir ao jogo do Campeonato Francês (03/02)

Visando recuperar a liderança, o PSG recebe nesta quarta-feira (03), no Parc des Princes, o Nimes, às 17h, pela 23ª rodada do Campeonato Francês. Disputando a ponta da tabela com Lyon e Lille, a equipe de Pochettino precisa vencer e torcer por tropeços dos adversários. Então, saiba onde assistir ao vivo.

PSG x Nimes: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de PSG x Nimes

Ao técnico Pochettino, estão indisponíveis o goleiro Keylor Navas, Marquinhos, Ander Herrera e Bernat por lesões, Marco Verratti e Abdou Diallo por covid-19 e Neymar para cumprir suspensão.

Possível PSG: Rico; Kimpembe, Kehrer, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes; Rafinha, Di Maria, Mbappe, Icardi (Kean).

Aos visitantes, todos os jogadores titulares aparecem na convocação divulgada pelo clube, portanto é esperado que o time em campo seja o mesmo da última rodada.

Possível Nimes: Reynet; Meling, Deaux, Briançon, Alakouch; Cubas; Eliasson, Ripart, Fomba, Ferhat; Koné.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Francês

Além disso, a vigésima terceira rodada do Campeonato Francês também traz outras nove partidas nesta quarta. Ademais, você pode assistir a todas no aplicativo Onefootball.

Metz x Montpellier – 15h

Rennes x Lorient-Bretagne – 15h

RC Strasbourg x Stade Brestois – 15h

Bordeaux x Lille – 15h

Reims x Angers – 15h

Saint-Étienne x Nantes – 17h

Dijo x Lyon – 17h

Monaco x Nice – 17h

Lens x Olympique – 17h

Como estão as equipes na temporada?

O PSG aparece em terceiro lugar com quarenta e cinco pontos. Dessa maneira, precisa vencer e torcer por derrota do Lyon e Lille, seus adversários em busca do trono do Campeonato Francês. Ao todo, venceu catorze jogos, empatou três e perdeu cinco. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.

Enquanto isso, o Nimes é o lanterna da tabela com quinze pontos. Empatado com o Dijon na pontuação, precisa contar com uma derrota do rival para, assim, acumular pontos e pular de posição, saindo da lanterna.