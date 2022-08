Qual canal vai passar jogo do PSG hoje ao vivo na TV (21/08)

Confira onde assistir o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / PSG Oficial C. Gavelle / @PSG_Inside

Tem Neymar, Messi e Mbappé em campo! Para não perder nenhum lance do clássico francês contra o Lille, o torcedor quer saber em qual canal vai passar jogo do PSG hoje. A partida tem início hoje, 21 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, pela terceira rodada do Campeonato Francês. Se vencer, o PSG reassume a liderança com sete pontos.

Em segundo lugar, o Paris soma 6 pontos e está atrás do Lens. Já o Lille vem na 5ª posição da tabela com 4 pontos.

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Com transmissão para todos os estados do Brasil, o torcedor pode comemorar porque pode assistir Neymar, Messi e Mbappé pela TV neste domingo. Com exclusividade, o canal da ESPN é o grande responsável pelos direitos de imagem do futebol francês. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que não tem a TV paga, a oportunidade é assistir através do Star +, plataforma de streaming. Para assinantes, a opção é acompanhar tanto pelo celular como no computador, smart TV ou até mesmo no tablet, como o membro desejar.

Em outro caso, se o torcedor quiser tornar-se assinante, aí a oportunidade é entrar no site www.starplus.com, onde por valores de R$32,90 até R$55,90 assinar a plataforma, podendo assistir como e quando quiser a programação incluindo séries e filmes.

Neymar vai jogar hoje?

O brasileiro Neymar vai jogar hoje com o PSG contra o Lille, domingo em 21 de agosto, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Neymar aparece na lista de convocados para o confronto da rodada e por isso deve aparecer no time titular ao lado de Messi e Mbappé. O trio é a peça chave do técnico Christophe Galtier para a temporada, após a permanência do brasileiro e do francês no time.

Desde o início da temporada, Neymar é titular com 3 gols marcados até aqui. Ele também participou da conquista da Supercopa da França contra o Nantes.

Prováveis escalações do jogo do Lille x PSG hoje

Djalo não pode jogar a partida deste domingo porque cumpre suspensão, enquanto Weah e Zhegrova continuam indisponíveis por lesão.

Provável escalação do Lille: Léo Jardim; Gudmundsson, Ribeiro, Fonte, Zedadka; Angel Gomes, André, Cabella, Bamba; David e Bayo.

Vitinha ganhou um jogo de suspensão pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional. No entanto, a partida só valerá para a próxima semana.

Na lista de relacionados do PSG, estão fora Icardi, Rafinha, Kurzawa, Julian Draxler e Ander Herrera, mas lembrando que não estão lesionados. O goleiro Navas, no entanto, deixou o treino mais cedo e segue sob cuidados no Centro de Treinamento.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Neymar e Mbappé.

Histórico de Lille x PSG

Em toda a história do futebol, Lille e Paris Saint-Germain se enfrentaram em 95 oportunidades, segundo dados do portal Transfermarkt. O elenco parisiense é quem tem a vantagem com 38 contra 32 triunfos do Lille e 25 empates contabilizados.

No quesito gols, o PSG tem 123 gols marcados contra 101 do Lille, segundo o Transfermarkt. As partidas acontecem no Campeonato Francês, Copa da França, Supercopa da França e Copa da Liga Francesa.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 6 de fevereiro de 2022, na Ligue 1, pela 23ª rodada da temporada, com vitória do PSG por 5 x 1 fora de casa, no Stade Pierre-Mauroy.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.