Qual canal vai passar jogo do PSG x Monaco hoje ao vivo e horário (11/02)

O Paris Saint-Germian foi eliminado da Copa da França no meio da semana. Para se recuperar, entra em campo neste sábado, 11 de fevereiro, para enfrentar o Monaco às 13h (Horário de Brasília) na 23ª rodada do Campeonato Francês. O jogo do PSG hoje vai ser no Stade Louis II, com transmissão ao vivo.

Assistir o jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje tem transmissão da ESPN, na TV fechada, e no Star Plus, às 13h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil neste sábado no Campeonato Francês.

Os direitos de imagens do Campeonato Francês pertencem aos canais ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que só a emissora pode transmitir os jogos do torneio internacional em todas as regiões do território nacional.

Nenhum canal da TV aberta transmite a partida do Paris neste sábado.

O Star + é um serviço de streaming por assinatura de entretenimento e esportes da Disney. O torcedor que é assinante da plataforma pode assistir tanto no navegador como no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

LEIA: História do PSG: como o clube francês alcançou o topo

Messi não vai jogar hoje

O argentino Lionel Messi não está disponível para o jogo contra o Monaco, neste sábado, pelo Campeonato Francês.

Na última quarta-feira o PSG perdeu para o Olympique de Marseille, nas oitavas de final, na Copa da França da temporada. Mas os problemas do clube vão muito além da eliminação no torneio regional.

Mbappé está afastado por lesão e, agora, Messi também se tornou um problema para o técnico Galtier. Segundo o jornal francês L'Equope, o argentino sofreu uma pancada na coxa. Além de ser desfalque do PSG, Messi também pode ficar fora do jogo contra o Bayern nas oitavas da Champions.

Provável escalação do jogo do Monaco hoje: Nubel; Maripán, Caio Henrique, Disasi, Aguilar; Fofana, Camara, Minamino; Diatta, Golovin e Embolo.

Provável escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Renato Sanches, Danilo Pereira, Vitinha; Verratti, Neymar e Soler.

Quem é o adversário do PSG nas oitavas da Champions?

O Paris Saint-Germain vai enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Disputado em ida e volta, o primeiro confronto entre as equipes será na terça-feira, 14 de fevereiro, às 17h, horário de Brasília, no Parc des Princes, na França.

Já na volta, os dois jogam na quarta-feira, 8 de março, às 17h, em Munique, na Alemanha. A transmissão ainda será definida pelas emissoras e plataformas de streaming.

Você também vai gostar de ler:

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?