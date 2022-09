Que canal vai passar jogo do PSG hoje? Horário do PSG ao vivo (10/09)

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Stade Brestois neste sábado (10/09), no Parc des Princes, em Paris, às 12h (Horário de Brasília). Valendo a sétima rodada, saiba em que canal vai passar jogo do PSG hoje pela TV e online. Os anfitriões buscam se manter na liderança, enquanto os visitantes querem escapar da zona de rebaixamento.

Que canal vai passar jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN 4, na TV fechada, às 12h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN vai passar a partida do PSG e Stade Brestois neste sábado para todos os estados do Brasil ao vivo. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, sendo necessário obter em sua programação.

Não é assinante da TV fechada? Então você pode curtir os melhores lances através do Star +, serviço de streaming que disponibiliza filmes, séries e a transmissão dos canais da ESPN e Star Channel.

Por pacotes que variam de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo a plataforma pelo celular, tablet, computador ou smart TV ao vivo.

PSG x Stade Brestois: como vem as equipes?

Com cinco vitórias e um empate, o PSG é o líder do Campeonato Francês com 16 pontos. No entanto, o grupo parisiense está empatado com o Olympique, mas tem a vantagem no saldo de gols e por isso deve conquistar os três pontos para se isolar na ponta da tabela. No meio da semana, o elenco venceu a Juventus em sua estreia na UEFA Champions League.

Já o Stade, do outro lado, vem na 17ª posição com cinco pontos, ou seja, integra a zona de rebaixamento com uma vitória, dois empates e três derrotas na temporada. A esperança do torcedor é que, mesmo jogando fora de casa, o grupo consiga aproveitar os erros do adversário para trazer para casa os três pontos. Para o embate de hoje, nenhum atleta está indisponível.

Últimos jogos:

O PSG estreou com vitória em 2 a 1, em casa, diante da Juventus na última terça-feira (06/09), pela primeira rodada da fase de grupos na UEFA Champions League. Os gols foram de Mbappé.

Já o Stade, que não disputa competições internacionais, empatou em 1 a 1, em casa, diante do RC Strasbourg pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Os gols foram de Pierre e Ludovic.

Neymar vai jogar hoje?

Sim, o brasileiro Neymar vai jogar hoje, contra o Stade Brestois. O atacante aparece na convocação para a partida da sétima rodada da Ligue 1 neste sábado.

Neymar jogou na estreia do Paris na Liga dos Campeões diante da Juventus. Participou ativamente do embate, com assistência para Mbappé fazer o gol e fez questão de mostrar o alto nível do seu futebol, mostrando que ainda está em bom desempenho nos gramados.

Para o jogo deste sábado no Campeonato Francês, o técnico Christophe Galtier deve escalar Messi, Neymar e Mbappé juntos, conhecidos como o trio MMN, ou MNM.

Le groupe parisien pour la réception de Brest. 📄🔴🔵#PSGSB29 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2022

Agenda do Campeonato Francês hoje

Pela sétima rodada do Campeonato Francês, dez partidas serão realizadas neste fim de semana com todas as vinte equipes dentro de campo.

A rodada começou na sexta-feira, seguindo até o domingo, 11 de setembro. O destaque fica para o duelo entre Olympique de Marseille e Lille, além do encontro entre Monaco e Lyon.

Para não perder nenhum duelo, confira os jogos da rodada e os horários dos jogos de hoje e amanhã.

Lens x Troyes

PSG x Stade Brestois

Olympique de Marseille x Lille

RC Strasbourg x Clermont – Domingo – 08h

Angers x Montpellier – Domingo – 10h

Ajaccio x Nice – Domingo – 10h

Toulouse x Reims – Domingo – 10h

Lorient-Bretagne x Nantes – Domingo – 10h

Rennes x Auxerre – Domingo – 12h05

Monaco x Lyon – Domingo – 15h45

