Quem vai transmitir o jogo do PSG x Lens hoje ao vivo - 15/04/2023

O líder Paris Saint-Germain e o vice-líder Lens entram em confronto neste sábado, 15 de abril, pela 31ª rodada do Campeonato Francês. O Estádio Parc des Princes será o palco do jogo do PSG hoje, às 16h (horário de Brasília) com Lionel Messi e Mbappé em campo.

Apenas seis pontos separam os dois times na parte de cima da tabela francesa.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

Você pode assistir o jogo do PSG e Lens hoje no Star Plus, serviço de streaming, em qualquer lugar do Brasil. Nenhum canal de televisão vai transmitir o futebol francês neste sábado.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de imagem do Campeonato Francês. Porém, optaram por não exibir o jogo entre Paris e Lens neste sábado, na reta final da temporada. O torcedor só pode assistir o combate na internet.

Quem já é membro pode assistir o conteúdo do Star Plus no site (www.starplus.com) ou nos aplicativos para dispositivos móveis com internet.

Clube vive crise dentro e fora de campo

Se o momento do Paris não é bom dentro de campo, fora dele é muito pior. A crise está instalada nos corredores do Parc des Princes e parece que o pesadelo não vai acabar tão cedo.

Para começar, os jornais franceses indicam que Lionel Messi não deve renovar o seu contrato com o clube, com fim em junho deste ano. Um possível retorno ao Barcelona ainda este ano está em jogo.

Já o técnico Christophe Galtier falou na última entrevista coletiva sobre acusações de racismo vindas do ex-diretor do Nice, Julien Fournier. Na contramão, o lateral Hakimi viu uma investigação ser aberta em seu nome para investigar uma acusação de estupro.

Escalações de PSG x Lens

Os parisienses continuam sem Neymar, Pembélé e Verratti.

Para o Lens, os atletas Fortês, Buksa, Fariñez e Le Cardinal são baixas.

PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Hakimi; Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches; Soler, Messi e Mbappé.

Lens: Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Fofana, Machado; Thomasson, Openda e Fulgini.

PSG e Manchester City: quem tem o dono de clube mais rico?

Quando Neymar volta a jogar?

Após sofrer grave lesão no tornozelo direito em fevereiro, Neymar não joga mais na temporada. O brasileiro passou por cirurgia em março e, desde então, se recupera para voltar aos treinos e, quem sabe no início da próxima temporada estar disponível no plantel.

O Paris Saint-Germain não estipulou data para o atacante voltar a jogar. Tudo vai depender da recuperação do craque, dentro e fora dos gramados.

