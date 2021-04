RC Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e escalações (10/04)

RC Strasbourg e PSG se enfrentam neste sábado (10) a partir das 12h (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Francês. Se vencer o confronto de hoje, equipe da capital francesa diminui a diferença com o líder. Então, saiba a seguir onde assistir ao torneio ao vivo.

RC Strasbourg x PSG: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não possui transmissão na TV. Entretanto, você pode assistir através do serviço de streaming Onefootball em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como estão as equipes na temporada?

O time anfitrião aparece em 13º com trinta e seis. Dessa maneira, em busca de uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, precisa continuar somando pontos de qualquer modo. Então, em seu plantel, Zohi, Djiku, Simakan e Waris estão fora.

Enquanto isso, o PSG está em segundo lugar com sessenta e três pontos. Depois de tropeçar na rodada passada, perdeu a chance de ficar na liderança. Agora, tem que vencer o confronto deste sábado para diminuir a diferença com o Lille. Por fim, não tem Marquinhos, Neymar, Diallo, Icardi e Kurzawa.

Possíveis escalações de RC Strasbourg x PSG

Possível RC Strasbourg: Sels; Mitrovic, Koné, Guillbert, Caci; Aholou, Sissoko, Lienard, Thomasson; Diallo, Ajorque.

Possível PSG: Navas; Kimpembe, Kehrer, Dagba, Danilo; Gueye, Herrera, Draxler; Di Maria, Mbappe, Kean.

Últimos jogos

A equipe do RC Strasbourg entrou em campo no último domingo (04) pela 31ª rodada do Campeonato Francês contra o Bordeaux. Em 3 a 2, venceu o rival.

Por outro lado, o PSG entrou em campo na quarta-feira (07) contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League, vencendo por 3 a 2.

