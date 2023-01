Luis Suárez vai joga hoje pelo Grêmio, na final Recopa Gaúcha 2023?

Valendo o primeiro título da nova temporada, o Grêmio entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o São Luiz, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela Recopa Gaúcha. Com início às 19h30 (horário de Brasília), a novidade é que Luis Suárez está apto para jogar pelo tricolor. Saiba se o uruguaio vai jogar hoje e as informações da decisão.

Luis Suárez joga hoje na Recopa Gaúcha 2023?

Sim torcedor gremista, Luis Suárez vai jogar hoje a Recopa Gaúcha contra o São Luiz, na Arena do Grêmio. Regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), o uruguaio está apto para vestir a camisa do tricolor de maneira oficial.

O uruguaio é a nova contratação do elenco gaúcho para a temporada. Ele veio do Nacional do Uruguai, além de ter disputado a Copa do Mundo do Catar com a sua seleção, eliminada na fase de grupos.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio deve trazer Suárez como titular, conforme indicou o portal GE, assim como Villasanti, Reinaldo e Brenno no gol. Já Cristaldo e João Pedro estão fora porque não foram regularizado no BID da CBF em tempo.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello; Campaz, Ferreira e Luis Suárez.

🇪🇪 HOJE É #DiaDeGrêmio 💪 Dia de reencontro entre time e torcida, de começar a caminhada desta temporada ao teu lado. Dia de decisão, de buscar a taça da Recopa! VAMOS PRA CIMA!

🆚 São Luiz

🏟️ Arena do Grêmio

⌚️ 19h30

🏆 #RecopaGaúcha2023

#️⃣ #GRExSLU

📻 @GremioRadio | Grêmio Play pic.twitter.com/Nk2tf6HcxZ — Grêmio FBPA (@Gremio) January 17, 2023

O que é a Recopa Gaúcha?

A Recopa Gaúcha é um torneio de futebol entre o atual campeão do Campeonato Gaúcho e a Copa FGF no estado do Rio Grande do Sul. É organizada pela Federação Gaúcha de Futebol todos os anos.

Na ocasião, o tricolor venceu o torneio estadual e o São Luiz ganhou a Copa FGF na última temporada, por isso ganham o direito de disputar o título este ano.

Além de ser o atual campeão da Recopa, o Grêmio é também o maior campeão da disputa com três títulos, conquistados no anos de 2019, 2021 e 2022. O Internacional vem em segundo lugar com dois títulos, assim como o elenco do Pelotas.

Já Lajeadense e São José acumulam apenas um título para cada.

Onde assistir a Recopa?

A Recopa Gaúcha tem transmissão dos canais SporTV e Premiere, além da plataforma GloboPlay disponível somente para assinantes.

Disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV pode ser assistido em todos os estados do Brasil ao vivo. É necessário obtê-lo na programação da operadora. A narração da partida vai ser de Gustavo Villani e comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes.

No Premiere, o torcedor deve pagar valor extra para obter o pay-per-view, disponível também em operadoras de TV por assinatura ou em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime Video de maneira avulsa.

Quem é assinante da TV fechada pode assistir a retransmissão no GloboPlay, tanto no site como no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

LEIA TAMBÉM:

Contratações do Grêmio para 2023: como vem o clube na temporada

Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental