Malta x Croácia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias hoje (11/11)

As equipes de Malta x Croácia se enfrentam nesta quinta-feira, 11/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela nona rodada do grupo H nas Eliminatórias da Europa no Estádio Nacional de Ta’ Qali . Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo de Malta x Croácia hoje ao vivo? A partida entre Malta e Croácia terá transmissão ao vivo a partir das 16h45 (Horário de Brasília) da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo de hoje.

Data: 11 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Ta’ Qali , cidade de Ta’ Qali, em Malta

TV: Sem transmissão

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Malta x Croácia

O elenco de Malta não possui novas baixas para o confronto desta quinta-feira. Já os croatas não tem Barisic, suspenso, enquanto Budimir, Juranovic, Ivusic e Kovacic, lesionados.

Malta : Bonello; Muscat, Pepe, Borg; Attard, Caruana, Teuma, Carmenzuli; Mbong, Grech; Montebello

: Bonello; Muscat, Pepe, Borg; Attard, Caruana, Teuma, Carmenzuli; Mbong, Grech; Montebello Croácia: Livakovic; Stanisic, Vida, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic; Ivanusec, Pasalic, Perisic; Kramaric

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com apenas 5 pontos na quinta posição do grupo H, a seleção de Malta segue sem chances para classificar-se para o Mundial de 2022 no Catar. Com uma vitória, dois empates e cinco derrotas, o elenco cumpre tabela e espera trazer a vitória para os torcedores que estarão no estádio.

Enquanto isso, a Croácia ainda busca a classificação de forma direta no grupo enquanto disputa com a Rússia neste momento. Com 17 pontos em segundo lugar, tem que ganhar o confronto desta quinta-feira e torcer por um tropeço dos russos que também jogam na rodada.

+ Confira a rodada completa das Eliminatórias na Europa para a Copa de 2022