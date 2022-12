Terceiro lugar da Copa 2022 entre Croácia x Marrocos: horário e onde assistir ao vivo

Saiba quando será disputado o terceiro lugar da Copa do Mundo entre as seleções

As seleções da Croácia e Marrocos vão disputar o terceiro lugar da Copa 2022 no sábado, 17 de dezembro, às 12h (de Brasília). Para não sair de mãos vazias, o vencedor do embate garante a medalha de bronze e o lugar mais baixo no pódio da classificação.

A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo vai ser no Estádio Internacional Khalifa, na capital do Catar. Saiba qual é o horário em que a bola vai rolar entre as equipes, como assistir e todos os detalhes.

Como assistir o jogo do terceiro lugar da Copa 2022?

O jogo entre Croácia e Marrocos pelo terceiro lugar da Copa 2022 será transmitido na Globo e SporTV, além das plataformas digitais do GloboPlay, FIFA Plus, canal do Casimiro e o site do GE ao vivo e de graça.

Na Globo, a partida será exibida para todos os estados do Brasil com narração de Renata Silveira. Enquanto isso, no SporTV, a emissora só está disponível em operadoras de TV paga, mas também em todo o país.

Para assistir online, o torcedor pode sintonizar no GloboPlay e FIFA+, sem precisar ser assinante. No GE, site de notícias da Rede Globo, dá para assistir de graça a retransmissão de imagens do canal principal.

A transmissão também acontece no canal do Casimiro, tanto no Youtube como na Twich, de graça e ao vivo.

Qual é a seleção da Croácia para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, o técnico Zlatko Dalic, convocou os seguintes jogadores para representar a Croácia:

Goleiros: Dominik Livaković (Dínamo Zagreb), Ivusic (Osijek) e Ivo Grbić (Atlético de Madrid).

Defensores: Vida (AEK), Dejan Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Stanisic (Bayern de Munique), Martin Erlić (Sassuolo) e Josip Sutalo (Dínamo Zagreb).

Meias: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter de Milão), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt) e Luka Sucic (RB Salzburg).

Atacantes: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Mislav Orsic (Dínamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna) e Marko Livaja (Hajduk).

Qual é a seleção do Marrocos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar?

Para a Copa do Mundo do Catar 2022, Marrocos, o técnico Walid Regragui convocou os seguintes jogadores:

Goleiros: Bono (Sevilla), Munir Elkajoui (Al-Wehda) e Tagnaouti (Wydad).

Defensores: Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern de Munique), Saiss (Besiktas), Nayef Aguerd (West Ham), Achraf Dari (Brest), Jawad El-Yamiq (Real Valladolid), Yamia Attiat-Allal (Wydad) e Badr Benoun (Qatar SC).

Meias: Amrabat (Fiorentina), Amallah (Standart de Liége), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Azzedine Ounahi (Angers), Bilel El Khanouss (Genk) e Yahya Jabrane (Wydad).

Atacantes: Ziyech (Chelsea), En-Nesyri (Sevilla), Boufal (Angers), Aboukhlal (Toulouse), Ez Abdé (Osasuna), Amine Harit (Olympique de Marselha), Ilias Chair (Quees Park Rangers), Hamdallah (Al-Ittihad) e Walid Cheddira (SSC Bari).

Histórico de confrontos entre Croácia x Marrocos

Em toda a história, as seleções da Croácia e Marrocos se enfrentaram em duas oportunidades. A Croácia tem a vantagem com uma vitória, enquanto o último encontro das seleções terminou em empate, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

A primeira partida entre as seleções aconteceu em 1996, em amistoso internacional. No tempo normal as equipes empataram em 2 a 2, enquanto a disputa de pênaltis terminou em 9 x 8, vitória da Croácia.

Já em 23 de novembro de 2022, na primeira rodada da fase de grupos, Croácia e Marrocos se enfrentaram, mas não saíram do zero a zero.

O jogo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo será o terceiro encontro das seleções.

Confira os melhores momentos da última disputa entre as seleções.



Premiação do terceiro lugar da Copa 2022?

Além da medalha de bronze e o lugar garantido na classificação geral, o vencedor do terceiro lugar na Copa do Mundo também leva a premiação em dinheiro no valor de R$ 144 milhões (27 milhões de dólares).

A seleção que terminar em quarto lugar vai ficar com 133 milhões de reais (US$ 25 milhões).

Assim como outras competições no futebol, a Copa do Mundo da FIFA também destina quantias diferentes para as equipes em cada nova fase que avançam. Isso significa que, se a seleção passa da fase de grupos para as oitavas, ela garante um novo valor.

Quanto maior for a fase em que se classifica, maior o valor fica. Esse valor é considerado como uma espécie de recompensa.

