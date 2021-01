Manchester United x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo (24/01)

Manchester United e Liverpool se enfrentam neste domingo (24), às 14h, no Old Trafford, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Em partida única, quem vencer o confronto de hoje garante vaga para a próxima fase da competição inglesa. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Manchester United x Liverpool: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 14h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Manchester United x Liverpool

O United pode contar novamente com Victor Lindelof, já recuperado de sua lesão nas costas. O sueco jogou no meio da semana mas Ole decidiu que era melhor o jogador descansar para o fim de semana. Brandon Williams e Phil Jones continuam fora.

Provável United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay (Pogba), Fred; Martial, Greenwood, Fernandes; Cavani.

Klopp garantiu que Salah estará em campo pelo Liverpool neste domingo. Entretanto, Henderson será avaliado antes da partida. Van Dijk, Diogo Jota, Keita e Gomez continuam sendo desfalques.

Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Thiago, Shaqiri, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem neste fim de semana pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Chorley 0 x 1 Wolves

Southampton 1 x 0 Arsenal

Brighton 2 x 1 Blackpool

Millwall 0 x 3 Bristol City

Barnsley 1 x 0 Norwich

Sheffield United 2 x 1 Plymouth Argyle

West Ham 4 x 0 Doncaster Rovers

Swansea City 5 x 1 Notthingham Forest

Cheltenham Town 1 x 3 Manchester City

Fulham x Burnley – 11h30

Brentford x Leicester – 11h30

Everton x Sheff Wed – 17h

Wycombe Wanderes x Tottenham – Segunda-feira – 16h45

Bournemouth x Crawley Town – Terça-feira – 16h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Manchester United aparece em primeiro lugar no Campeonato Inglês. Contabilizando quarenta pontos, possui dois pontos de vantagem com o vice City. Ademais, a equipe não começou bem a temporada, mas com a chegada de Cavani e outros reforços conseguiu se reerguer e agora apresenta um desempenho inegavelmente bom em campo. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Enquanto isso, o Liverpool, equipe que liderou o Campeonato depois da derradeira do Chelsea, aparece em 4ª posição com trinta e quatro. Agora, o time vem em busca de melhores resultados nas próximas rodadas para assim retornar ao pódio. Então, enfrenta o RB Leipzig na Champions.