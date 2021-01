Manchester United x Manchester City: onde assistir ao clássico (06/01)

Manchester United e Manchester City protagonizam o Manchester Derby nesta quarta-feira (06), às 16h45, no Old Trafford, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Quem vencer, enfrenta o Tottenham na grande final da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Manchester United x Manchester City: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em segundo lugar na tabela, com trinta e três pontos, o United está empatado em pontos com o líder Liverpool no Campeonato Inglês. A principal meta da equipe é garantir a liderança na próxima rodada. Pela Copa da Liga Inglesa, precisou vencer Luton Town, Brighton e o Everton. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.

Por outro lado, o City aparece em 5º, com vinte e nove pontos. Com uma onda de jogadores infectados pelo covid-19, o time de Guardiola vem sofrendo em campo nos últimos jogos. Para chegar até aqui na competição, superou o Bournemouth, Burnley e Arsenal. Ademais, nas oitavas da Champions, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.

Possíveis escalações de Manchester United x Manchester City

Ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, Cavani segue cumprindo o seu segundo jogo de suspensão e Phil Jones continua lesionado. Já Lindelof deve retornar ao time depois de ficar fora no jogo pelo Campeonato Inglês.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Bailly; McTominay, Fred; Rashford, Fernandes, Pogba; Martial.

Enquanto isso, o City apresenta uma grande lista de jogadores fora do plantel por testarem positivo para o covid-19. Dessa maneira, o técnico Guardiola deve repetir a escalação do último jogo, sem Walker, Ederson e Gabriel Jesus, enquanto Aguero retorna.

Possível City: Steffen; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan, Bernardo Siva; De Bruyne, Sterling; Aguero.

Jogos da Copa da Liga Inglesa

A primeira semifinal da competição revelou o Tottenham como o primeiro finalista depois de vencer o Brentford ontem (05) por 2 a 0 em casa.