Melgar x Cienciano: onde assistir ao vivo e horário hoje (15/03)

Melgar x Cienciano se enfrentam nesta terça-feira (15/03), às 21h30, na primeira fase da Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru. O primeiro jogo terminou em 1 a 1 para os times em campo. A seguir, onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Melgar x Cienciano

A partida entre Melgar e Cienciano tem transmissão ao vivo do canal Conmebol TV, às 21h30 (Horário de Brasília).

O canal pode ser assistido em operadoras pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 ao mês em operadoras de TV paga por assinatura. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e planos.

Onde assistir Melgar x Cienciano hoje:

Data: 15/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru

TV: Conmebol TV

Streaming: Sky Play, NOW e DIRECTGO

Prováveis escalações de Melgar x Cienciano

O time do Melgar, anfitrião no jogo de volta na primeira fase, conseguiu abrir o placar logo de cada no primeiro tempo mas, antes do intervalo, viu o seu rival empatar. Por isso, o clube promete colocar em campo os seus melhores jogadores do plantel para ir para cima com toda a força e, assim, ter a vitória em seu favor.

Provável Melgar: Cáceda; Ramos, Ortmann, Reyna, Lazo; Tandazo, Arias, Orzán, Pérez; Cuesta, Iberico

Do outro lado, os visitantes conseguiram empatar o jogo depois de saírem perdendo o logo no primeiro tempo. Agora, precisam reverter mais uma vez o placar em seu favor para que, dessa maneira, consigam garantir a classificação até a segunda fase da Sul-Americana de 2022.

Provável Cienciano: Vargas; Varcácel, Estrada, Recalde, Cossio; Romero, Beltrán, Ugarriza, Rinaldi, Sandovel; Carando

Confira no vídeo a seguir como foi o primeiro jogo.

Jogos da Copa Sul-Americana hoje

Dezesseis jogos acontecem nesta semana pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

Terça-feira:

Oriente Petrolero x Royal Pari – 19h15

Metropolitanos x Estudiantes de Mérida – 19h15

General Caballero x Sol de América – 19h15

Unión La Calera x Ñublense – 21h30

Melgar x Cienciano – 21h30

Quarta-feira:

River Plate x Liverpool – 19h15

LDU Quito x Mushuc Rina – 21h30

América de Cali x Independiente de Medellín – 21h30

Sport Boys x Ayacucho – 21h30

Quinta-feira:

Deportivo La Guaira x Club Desportivos Hermanos – 19h15

Guaireña x Nacional – 19h15

Antofagasta x Unión Española – 19h15

Guabirá x Jorge Wilstermann – 21h30

Junior Barranquila x La Equidad – 21h30

9 de Octubre x Delfín – 21h30

Cerro Largo x Montevideo Wonderers – 21h30

