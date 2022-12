Muralha? Saiba quem é o goleiro da Argentina na final Copa 2022

Classificada para a final da Copa do Mundo, a Argentina vai jogar contra a França no domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail ao meio dia (horário de Brasília). Os franceses tem muito com o que se preocupar, principalmente com o goleiro da Argentina, responsável por colocar à equipe na semifinal. Conheça o arqueiro e saiba o que esperar na decisão.

Quem é o goleiro da Argentina na Copa do Mundo?

O goleiro da Argentina na Copa do Mundo é Emiliano Martínez, de 30 anos e 1,95 m. O arqueiro defende o Aston Villa, na Inglaterra.

Com 30 anos, Martínez já escreveu o seu nome na história do futebol argentino. Começou cedo nas categorias de base do Independiente, país natal. Com a qualidade nas mãos e nos pés, não demorou para chamar a atenção de outros clubes.

O Arsenal, time inglês, comprou o jogador em 2010. O atleta chegou a ter uma passagem breve pelo Oxford United, após empréstimo. Como não era tão utilizado dentro de campo pelo Arsenal, o jogador passou por Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolves, Getafe e o Reading, todas as vezes por empréstimo.

Em 2020, o Aston Villa optou por comprar o goleiro em definitivo. Vestindo a camisa número 1, Martínez é o titular do clube inglês na Premier League.

Na Seleção da Argentina, ele estreou em 4 de junho de 2021, nas Eliminatórias da Copa para a Copa do Catar contra o Chile, em empate dos argentinos. Emiliano contabiliza 25 partidas no total, segundo dados do portal Transfermarkt.

Em 2021, na Copa América, foi o goleiro titular da Argentina.

#Qatar2022 🎙️ Emiliano Martínez: "Soy un soñador, un luchador que siempre intenta mejorar porque quiero cumplir sueños". pic.twitter.com/euMhoVAqj6 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 17, 2022

Por que o goleiro da Argentina pintou o cabelo?

Ao entrar em campo no jogo contra a Austrália, nas oitavas de final da Copa do Mundo, um pequeno detalhe em Martínez chamou a atenção do torcedor: o seu cabelo.

Nas laterais, as cores da Argentina, branco, amarelo e azul, pintadas de maneira discreta. Dentro de campo, o elenco sul-americano venceu por 2 a 1.

Em entrevista após o jogo, Emiliano explicou o motivo do seu cabelo. Segundo o goleiro, trata-se de uma aposta com Pezella, Rodríguez e Acuña, jogadores argentinos. Se garantisse a classificação na fase de grupos, o arqueiro teria que pintar o cabelo e deu certo, tanto que o atleta manteve o corte nas quartas de final.

Veja como ficou o cabelo de Emiliano Martínez.

O Emiliano Martínez fez isso aí no cabelo, durante a Copa. Reclame agora, careca fiscal do visual alheio… https://t.co/TwLk4QJy51 pic.twitter.com/MtJ7V1NkeY — Dimitri, o Alagoano  (@DimitriAlagoano) December 13, 2022

Goleiro da Argentina defendeu pênaltis contra Holanda

Depois de bater a Austrália nas oitavas de final, a Argentina encontrou a Holanda nas quartas. A equipe conseguiu marcar dois gols no primeiro e segundo tempo com Molina e Messi, de pênalti respectivamente.

Porém, no finalzinho da segunda etapa, Weghorst conseguiu deixar tudo igual e levar a disputa para a prorrogação dentro das quartas de final.

O zagueiro Van Dijk foi o primeiro a bater para a Holanda. Ele chutou no lado direito, mas Martínez pegou a cobrança. Depois, Berghuis bateu e o goleiro argentino novamente pegou, desta vez no lado esquerdo. Mesmo com Enzo Fernández errando a sua batida, a Argentina ganhou por 4 a 3 e se classificou para a semifinal.

Para piorar a situação, a Holanda teve Dumfries expulso depois das cobranças de pênaltis depois de arrumar confusão com jogadores argentinos.



