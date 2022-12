Argentina x França: qual vai ser o horário da final da Copa do Mundo 2022

Seleções se enfrentam no domingo, 18 de dezembro, pela final da Copa do Mundo no Catar

Argentina e França disputam a final da Copa do Mundo do Catar no próximo domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail, na cidade de Lusail. Ambas as seleções buscam o tricampeonato na história do futebol. Saiba o horário da final da Copa 2022, onde vai ser e todos os detalhes.

Horário da final da Copa entre Argentina e França

O pontapé inicial na final da Copa do Mundo entre França e Argentina será dado ao meio dia (horário de Brasília), no domingo, 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail.

No horário local do Catar, a partida terá início às 18h. Como o país árabe está 6 horas à frente dos brasileiros, o jogo vai ser transmitido ao meio dia, no início da tarde.

Nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia, o jogo vai começar às 11h, no horário local de cada cidade.

Horário no Brasil: 11h e 12h (Horário de Brasília)

Temperatura: 24º C

Local: Estádio Lusail

Finalistas: França e Argentina

+ Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

Onde será a final da Copa do Mundo 2022?

Com design inspirado na cultura árabe durante a idade de ouro, o Estádio Lusail vai receber a partida entre Argentina e França na final da Copa do Mundo do Catar em 2022.

O estádio, com capacidade para receber até 88,966 mil torcedores, está localizado na cidade de Lusail, a 19 km da capital do país, Doha.

O espaço foi construído pelo governo do Catar e a FIFA com o intuito de receber a final da competição, por isso o seu grande espaço. Além da final, o Lusail também recebeu seis jogos da fase de grupos, um confronto nas oitavas de final, quartas e semifinal entre Argentina e Croácia.

Ao fim da Copa do Mundo, a FIFA garante que o governo catariano irá reconstruir o estádio e formar espaços de lazer para os moradores do país, além de áreas esportivas para cultivar o esporte.

Histórico de Argentina x França na Copa do Mundo

Por toda a história do futebol, as seleções de Argentina e França se enfrentaram em 12 oportunidades, de acordo com o portal O Gol. entre amistosos e na Copa do Mundo.

Os sul-americanos levam vantagem com seis vitórias, além dos três empates. Já os franceses contabilizam apenas três triunfos no combate. O primeiro encontro aconteceu em 1930, na fase de grupos da Copa do Mundo, com vitória dos argentinos.

Já em 2018, nas oitavas de final, a última vez que se enfrentaram, a vitória foi da França por 4 a 1, com a classificação para as quartas garantida. Ao fim da competição, os europeus levantaram o segundo troféu.

Esta será a 11ª final entre uma seleção europeia e uma sul-americana. As outras edições aconteceram em 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 e 2014, sempre com Brasil ou Argentina.

Onde vai passar a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo entre Argentina e França será transmitida na Globo e no SporTV, além das plataformas digitais FIFA Plus, GloboPlay, GE e o canal do Casimiro ao vivo e de graça.

Para todos os estados do Brasil, a Globo transmite a partida com narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thais Matos e Júnior, enquanto o SporTV, disponível somente em operadoras de TV paga exibe o jogo da final com Milton Leite na narração.

Online, o torcedor pode assistir ao confronto nas plataformas de streaming GloboPlay e FIFA+ sem precisar ser assinante. É só se cadastrar pelo site ou aplicativo de graça e assistir a partida ao vivo. Outra opção é o site de notícias do GE, da Rede Globo, que também retransmite as imagens da Globo de maneira gratuita.

Por fim, o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch será responsável por passar a final da Copa de graça para todo o público brasileiro com comentários do streamer.

