Quem vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo de 2022?

Saiba quem será o nome que vai apitar o jogo da final entre Argentina e França no domingo, 18 de dezembro, no Catar

No próximo domingo, 18 de dezembro, as seleções de Argentina e França vão disputar a final da Copa do Mundo do Catar no Estádio Lusail, ao meio dia (horário de Brasília). Com todos os detalhes definidos, a FIFA já definiu quem será o árbitro da final da Copa.

Durante a fase de grupos e o mata-mata, o Brasil teve dois representantes na arbitragem: Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus, conhecidos por apitarem o Campeonato Brasileiro da Série A.

Szymon Marciniak vai ser o árbitro da final da Copa 2022

A FIFA confirmou que o polonês Szymon Marciniak, de 40 anos, vai ser o árbitro da final da Copa do Mundo no Catar entre Argentina e França, no Estádio Lusail, no Catar.

Szymon terá ao seu lado os assistentes Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, também da Polônia. Entre a equipe de arbitragem, nenhum brasileiro vai participar. Houve a esperança de que os dois brasileiros no Catar, Wilton Pereira e Raphael Claus, pudessem integrar o quadro de árbitros.

No VAR, árbitro de vídeo, é Tomasz Kwiatkowski, também polonês, que ficará como responsável.

Confira a equipe de arbitragem na final da Copa do Mundo no próximo domingo, 18 de dezembro, entre Argentina e França segundo informações do GE.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Quinto árbitro: Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Assistente do VAR: Juan Soto (VEN)

Polonês Szymon Marciniak apita a final.

Polonês Szymon Marciniak apita a final.

Catari Abdullah Al-Jassim apita a disputa de 3o lugar.

Quem é o árbitro polonês da final?

O juiz Szymon Marciniak é bastante conhecido no meio do futebol. Integrante da UEFA, ele já apitou grandes finais de competições da Europa, além de outras edições da Copa do Mundo.

Nesta edição da Copa, Szymon apitou a vitória da França contra a Dinamarca e a partida das oitavas de final entre Argentina e Austrália. Agora, estará ao lado dos companheiros da Polônia para comandar a final.

Em 2018, na Rússia, ele fez os jogos da Argentina e Islândia e Alemanha contra Suécia. Porém, a sua participação foi bastante polêmica após não marcar um pênalti para os suecos. No mesmo ano, apitou a final da Supercopa da UEFA entre Real Madrid e Atlético de Madrid.

Quem são os árbitros brasileiros no Catar?

Além da Seleção Brasileira, o Brasil também contou com outros dois representantes dentro de campo na Copa do Mundo do Catar: os árbitros Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus.

Os profissionais trabalharam na fase de grupos, oitavas e quartas de final. Se forem escolhidos, podem pintar também na final do Mundial.

Wilton Pereira Sampaio

Considerado um dos melhores árbitros do futebol brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, de 40 anos, foi convocado para representar a arbitragem brasileira no Mundial do Catar em 2022. Esta, no entanto, não é a primeira Copa de Wilton já que em 2018, na Rússia, ele atuou no VAR.

Wilton começou na Federação Brasiliense, até se transferir para a Federação Goiana e na FIFA em 2013. Ele integrou o quadro de árbitros do Brasileirão da Série A e B, além de Libertadores, Copa América e Copa do Brasil.

Na Copa do Mundo do Catar, apitou Holanda contra Senegal e Polônia versus Arábia Saudita na fase de grupos, e Holanda contra Estados Unidos nas oitavas e Inglaterra e França nas quartas de final.

Raphael Claus

Integrante do quadro de árbitros da FIFA desde 2014, Raphael Claus, de 43 anos, também foi selecionado pela entidade para apitar os jogos da Copa do Mundo no Catar. Ele começou na Federação Paulista de Futebol.

Claus apita jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e B, além de decisões como Copa do Brasil, final de Sul-Americana e jogos das Eliminatórias da América do Sul.

Em 2022, ele apitou Inglaterra contra Irã e também Canadá contra Marrocos na fase de grupos, além de fazer parte da equipe de arbitragem em Marrocos contra Espanha nas oitavas.

Na disputa do terceiro lugar, Claus vai ser o 4º árbitro.

Que dia é a final da Copa do Mundo 2022?

A final da Copa do Mundo vai ser no domingo, 18 de dezembro, entre Argentina e França ao meio dia (horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o Estádio Lusail, com capacidade para receber 88 mil torcedores.

De um lado, os argentinos derrotaram a Croácia na semifinal enquanto do outro os franceses ganharam do Marrocos na chave.

A disputa será transmitida ao vivo na Globo e no SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, GE e o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch de graça.

