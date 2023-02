Na Globo? Onde assistir ao jogo do Flamengo x Al Ahly no Mundial 2023

O Flamengo entra em campo neste sábado, 11 de fevereiro, para buscar a medalha de bronze no Mundial de Clubes da FIFA de 2023. Contra o Al Ahly, o jogo do Flamengo será realizado no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos, a partir das 12h30 (Horário de Brasília). A partida tem transmissão ao vivo na TV aberta e online.r

Esta é a primeira vez que os times se enfrentam. O elenco brasileiro perdeu para o Al Hilal, enquanto o time do Egito foi derrotado pelo Real Madrid na semifinal.

Como funciona a disputa do 3º lugar no Mundial?

A disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes da FIFA reúne os dois times que perderam a semifinal na edição, neste caso o Flamengo e o Al Ahly.

Os elencos disputam em partida única no Marrocos o lugar mais baixo no pódio. O vencedor fica com a medalha de bronze e o valor de R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões), entregue pela FIFA. Já o perdedor fica em quarto lugar na classificação geral do Mundial, além de faturar R$ 10,2 milhões.

Diferente das outras fases do torneio, a briga pelo terceiro lugar não tem prorrogação. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que vai definir o vencedor.

Onde vai passar o jogo do Flamengo no Mundial hoje

O jogo do Flamengo hoje no Mundial vai passar na Globo, SporTV, GloboPlay, CazéTV e FIFA+ a partir do meio dia e meio, horário de Brasília,

Para todos os estados do Brasil ao vivo, a Rede Globo exibe o embate entre Flamengo e Al Ahly neste sábado, com a narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Pedrinho.

O SporTV também vai passar o jogo do Flamengo hoje, somente através das operadoras de TV paga. Aqui, é Jader Rocha é que vai comandar a transmissão ao lados dos comentaristas Alline Calandrini e Richarlyson.

Dá para assistir a retransmissão da Globo de graça na plataforma GloboPlay, se o torcedor quiser.

Outra maneira de acompanhar o embate ao vivo e 100% gratuito é o canal do Cazé, no Youtube e Twitch. Se preferir, pode sintonizar também o FIFA Plus, pelo site oficial (www.fifa.com) como no aplicativo para celular e tablets.

Escalação do Flamengo hoje:

Bruno Henrique e Vitor Hugo são os desfalques do Fla, mas Gerson também não pode ser escalado já que foi expulso na última partida.

Enquanto isso, Léo Pereira e Filipe Luís são dúvidas.

Provável escalação do jogo do Flamengo: Santos; Matheus, David Luiz, Ayrton Lucas, Guillermo Varela; Thiago Maia, Everton Ribeiro, Pulgar; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Provável escalação do jogo do Al Ahly: El-Shenawy; Mohamed Hany, Metwaly, Mohamed Abdel Monem, Maâloul; Abdel Kader, Aliou Dieng, Al-Sulaya, Hussein El Shahat; Magdy e Sherif.

O zagueiro Léo Pereira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e iniciou tratamento. O lateral Filipe Luís sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé direito. Iniciou tratamento. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 9, 2023

Última participação do Flamengo no Mundial

Em 2019, o Flamengo derrotou o River Plate na final da Libertadores por 2 a 1, em Lima, com dois gols de Gabriel Barbosa, tornando-se assim o grande campeão.

Ganhou também o direito de disputar o Mundial de Clubes da FIFA, no Catar, para representar a América do Sul.

Na semifinal o elenco bateu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1. Classificado para a final, disputou contra o Liverpool, da Inglaterra. O empate no tempo normal levou para a prorrogação, onde o time inglês venceu por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino.

O Flamengo venceu o Mundial de Clubes em 1981 quando ganhou do próprio Liverpool.

