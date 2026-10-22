Na Globo? Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Estudiantes e escalações Libertadores

Na Globo? Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Estudiantes e escalações Libertadores

O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2026. Depois do empate sem gols na Argentina, o Rubro-Negro precisa vencer para garantir a classificação à final sem depender dos pênaltis.

Onde assistir ao jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Estudiantes será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo Disney+, nesta quinta-feira, a partir das 21h30. Não há previsão de exibição da partida na TV aberta.

O duelo define o segundo finalista da Libertadores. Como o primeiro jogo terminou empatado por 0 a 0, uma vitória simples de qualquer equipe garante a vaga na decisão. Se houver nova igualdade, a classificação será definida nos pênaltis, sem prorrogação.

O Flamengo chega embalado por uma sequência de 11 partidas sem derrota, com oito vitórias e três empates. A equipe escalada tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Plata); Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Do lado argentino, o técnico Alexander Medina vai escalar Muslera; Mancuso, Leandro González Pirez, Marcos Rojo (Funes Mori) e Tomás Palacios; Piovi, Alexis Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Correa (Burgos).

Quando será a final da Libertadores 2026?

A final da Libertadores está marcada para sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A decisão será disputada em jogo único. O Palmeiras já garantiu sua vaga após eliminar o Fluminense na semifinal. O time paulista perdeu a partida de volta por 1 a 0, mas avançou nos pênaltis, depois de vencer o primeiro confronto por 2 a 1 e terminar com empate por 2 a 2 no placar agregado.

Se eliminar o Estudiantes, o Flamengo terá pela frente o Palmeiras na disputa pelo título continental. Caso os argentinos avancem, a equipe de La Plata enfrentará o clube paulista na decisão.

Nesta quinta-feira, portanto, o Flamengo entra em campo diante de sua torcida com a possibilidade de disputar mais uma final da Libertadores. Para isso, precisa superar o Estudiantes em um confronto que começa com o placar agregado zerado e não permite margem para erro.