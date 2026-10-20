Onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Boca Juniors: 4 formas de assistir

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Boca Juniors: 4 formas de assistir

Os torcedores que querem acompanhar Vasco x Boca Juniors ao vivo têm quatro opções de transmissão nesta terça-feira (20). O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e define um dos finalistas da Copa Sul-Americana de 2026.

Onde assistir Vasco x Boca Juniors ao vivo?

A partida terá transmissão pelo SBT, na televisão aberta, pelo canal SBT Sports no YouTube, pela ESPN e pelo serviço de streaming Paramount+. O Cruz-Maltino venceu o primeiro jogo por 1 a 0, na Bombonera, na Argentina. Com o resultado, a equipe brasileira precisa de um empate para garantir a classificação à decisão. Já o time argentino precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso ganhe por apenas um gol, a disputa será decidida nos pênaltis.

Veja as quatro formas de acompanhar o jogo:

SBT: a emissora transmite a partida na TV aberta. A disponibilidade do sinal pode variar conforme a região. SBT Sports no YouTube: quem prefere assistir pela internet pode acompanhar a transmissão no canal oficial SBT Sports. ESPN: o canal de televisão por assinatura também exibe o confronto para os torcedores que têm acesso à programação esportiva. Paramount+: o serviço de streaming é outra alternativa para assistir à semifinal pela internet, conforme as condições do plano contratado.

Prováveis escalações de Vasco x Boca Juniors

O Vasco entra em campo com a vantagem conquistada na Argentina, mas precisa lidar com desfalques para o confronto decisivo. Andrés Gómez está suspenso, enquanto Colidio não pode atuar porque não está inscrito na competição.

A provável escalação vascaína tem Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Bruno Duarte e Marino Hinestroza. O técnico é Pedro Emanuel.

Do lado argentino, o Boca Juniors tenta reverter a desvantagem e buscar a vaga na final. A equipe pode contar com o retorno de Leandro Paredes, que voltou a ficar à disposição após problema físico.

A provável formação do Boca tem Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel e Leonel Flores. O time é comandado por Rodolfo Arruabarrena.

As escalações são previsões e podem sofrer alterações antes do início da partida.

O que o Vasco precisa para chegar à final?

Depois de vencer por 1 a 0 na partida de ida, o Vasco tem a vantagem do empate para avançar à decisão da Copa Sul-Americana. Se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Uma derrota por dois ou mais gols elimina a equipe carioca no tempo normal.

O Boca Juniors, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação sem a necessidade de penalidades. Uma vitória argentina por apenas um gol leva a decisão para as cobranças.

A partida no Maracanã coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol sul-americano em busca de uma vaga na final continental.