Seedorf estreia hoje? Onde vai passar o jogo do Corinthians e Vitória

Seedorf estreia hoje? Onde vai passar o jogo do Corinthians e Vitória

Corinthians e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 19 de outubro, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada e no pay-per-view, com as duas equipes buscando se recuperar das derrotas na rodada anterior.

O Timão chega pressionado após perder o clássico contra o Palmeiras por 4 a 1 e ocupa a 16ª posição na tabela, perto da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Vitória está em 13º lugar, com 36 pontos, depois de ser derrotado pelo São Paulo por 2 a 1. A partida ganha peso para os dois clubes, que precisam somar pontos para se afastar da parte inferior da classificação.

Onde assistir Corinthians x Vitória ao vivo hoje?

O jogo entre Corinthians e Vitória será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no sistema pay-per-view. A bola rola a partir das 20h.

Sportv

O sportv exibe a partida para quem possui TV por assinatura.

Verifique se o sportv está incluído no seu pacote.

Acesse o canal sportv no horário da transmissão.

O sinal inclui pré-jogo, narração e comentários ao vivo.

Como assistir ao jogo no Premiere

O Premiere transmite a partida no sistema pay-per-view.

É preciso ter uma assinatura ativa do Premiere.

Acesse o canal pelo controle da TV ou pela operadora contratada.

Escolha a transmissão do jogo e acompanhe ao vivo.

Quem é o técnico do Corinthians contra o Vitória?

O Corinthians será comandado por Léo Porto, auxiliar técnico que assume a equipe à beira do gramado enquanto Clarence Seedorf aguarda a regularização de sua documentação para trabalhar no Brasil.

Contratado para substituir Fernando Diniz, demitido após a sequência negativa no Campeonato Brasileiro, Seedorf já participa da preparação do elenco, mas ainda não poderá dirigir o time oficialmente nesta segunda-feira.

A pendência envolve o visto de trabalho e os trâmites necessários para a regularização do treinador. Enquanto o processo não é concluído, Léo Porto fica responsável por orientar os jogadores durante a partida.

O auxiliar chegou ao Corinthians em abril, junto com Fernando Diniz, após indicação do diretor Marcelo Paz. Ao longo da carreira, trabalhou como analista de desempenho em clubes como Santos, São Paulo, Flamengo e Athletico-PR, além de ter passado pelas categorias de base do Fortaleza e atuado como auxiliar e interino no clube cearense.

Escalação

Para o confronto, Memphis Depay é desfalque por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras. Raniele, Zakaria Labyad e Kayke também estão fora, em recuperação de problemas físicos. Com isso, a escalação do Timão tem Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

O Vitória, por sua vez, tenta aproveitar a pressão sobre o adversário para conquistar pontos fora de casa. A equipe baiana tem apresentado dificuldades como visitante e vê o duelo em São Paulo como uma oportunidade de ganhar fôlego na classificação.

O técnico Jair Ventura deve escalar Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Martínez e Matheuzinho; Diego Tarzia (ou Zé Vitor), Erick e Renê.