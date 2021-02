Napoli x Juventus: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (13/02)

Napoli e Juventus se enfrentam neste sábado (13), às 14h, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Brigando pela liderança, ambas as equipes precisam do resultado para diminuir a diferença com o Milan. Então, saiba onde assistir ao vivo o clássico italiano.

Napoli x Juventus: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal Band, na tv aberta, e na TNT, canal fechado, às 14h (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports.

Possíveis escalações de Napoli x Juventus

Para o Napoli, Hysaj, Manolas e Demme estão indisponíveis ao técnico Gattuso por estarem lesionados. Segundo o site oficial, todos os três jogadores treinaram separadamente.

Possível Napoli: Ospina; Rrahmani, Lorenzo, Maksimović, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zieliński; Lozano, Politano, Petagna.

Na equipe da Juventus, muitos desfalques. O brasileiro Arthur segue indisponível, mas Dybala, McKennie, Bonucci e Ramsey apresentam problemas e por isso serão avaliados antes da partida. Já Morata retorna ao time.

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, Chiellini, De Ligt, Danilo; Bentacur, Chiesa, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Bologna 1 x 1 Benevento

Torino x Genoa – 11h

Spezia x Milan – 16h45

Roma x Udinese – Domingo – 08h30

Sampdoria x Fiorentina – Domingo – 11h

Cagliari x Atalanta – Domingo – 11h

Crotone x Sassuolo – Domingo – 14h

Inter de Milão x Lazio – Domingo – 16h45

Verona x Parma – Segunda-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

O Napoli aparece em 6º lugar com trinta e sete pontos. Depois de perder para o Genoa na rodada passada, a equipe despencou na tabela. Assim, entra em campo com o propósito de recuperar o bom rendimento e seguir buscando a liderança. Por fim, enfrenta o Granada na Liga Europa.

Enquanto isso, a Velha Senhora está em terceiro lugar contabilizando quarenta e dois pontos. Com sete pontos de diferença com o líder, a Juve quer a vitória seja como for para seguir brigando pelo título da temporada. Além de vencer, precisa contar também com tropeços dos adversários, principalmente a Inter. Ademais, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.