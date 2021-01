Neymar grava vídeo e reforça torcida pelo Santos na Libertadores

O atacante Neymar gravou um vídeo para o elenco do Santos desejando boa sorte para equipe na final da Libertadores. Ídolo do peixe, o camisa 10 do PSG esteve na última conquista do Alvinegro na competição continental, em 2011.

No vídeo, postado pelo Santos em suas redes sociais, o astro revela estar na torcida pelo clube e diz que o ‘peixão merece ser campeão’.

O que Neymar disse no vídeo?

“Fala nação santista! Jogadores que vão estar honrando o nosso manto sábado, desejo para vocês muita sorte, muita força, muita luz. Espero que vocês estejam em um dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês. Espero que a gente possa conseguir esse tetra para o peixão por que ele merece. E vocês também merecem por todo o trabalho desse ano”, disse Neymar.

Neymar palmeirense?

Embora tenha uma história recheada de títulos no Santos, Neymar era palmeirense na infância. No entanto, o atleta cresceu no time da baixada e além de virar ídolo do clube, não esconde seu carinho pelo time que o revelou.

Na legenda do vídeo, a equipe santista brincou com o fato de Neymar ser torcedor do rival na infância, e escreveu: “Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablabla. Deixe que falem. O meu eterno menino da Vila Neymar Jr”.

Vídeo de Neymar para o Santos

Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablabla. Deixe que falem. O meu eterno #MeninoDaVila @NeymarJr! ⁣

⁣#PeloTetraDaLiberta pic.twitter.com/cqBlkiX3N0 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 28, 2021

Neymar campeão com o Santos na Libertadores

Em 2011, o Peixe chegou à final contra o Peñarol e conquistou seu terceiro e último título da Libertadores. Comandados por Neymar, a equipe empatou o primeiro jogo da decisão em 0 a 0, mas venceu na volta. Com um gol do então camisa 11 e outro de Danilo, o Santos venceu por 2 a 1 e levantou novamente o troféu. Com o título, o Santos empatou com o São Paulo como maiores campeões brasileiros da Libertadores, com três cada – Grêmio também chegou ao seu terceiro caneco, mas em 2017.

Final da Libertadores 2020

Palmeiras e Santos fazem no dia 30 de janeiro, a final da 61ª edição da Copa Libertadores da América. Definido desde a temporada passada, a decisão da principal competição de clubes do continente acontece em jogo único. E, dessa vez, a partida será no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, a partir das 17h.

+ Saiba quem são os campeões brasileiros da Libertadores

O Verdão chega à final com um aproveitamento de 80,5% dos pontos. Em 12 jogos, o Alviverde venceu nove, empatou dois e perdeu apenas um confronto – o segundo jogo da semifinal. No total, a equipe fez 32 gols, mas levou apenas seis. O time que começou a competição nas mãos de Vanderlei Luxemburgo, hoje, tem no comando o português Abel Ferreira, que deixou pelo caminho: Delfín (oitavas), Libertad (quartas) e River Plate (semi).

Assim como o Palmeiras, o Peixe também trocou seu treinador ao longo da temporada. A equipe que começou com o também português Jesualdo Ferreira, hoje tem Cuca no comando técnico. O Santos tem um bom aproveitamento, mas inferior ao de seu rival: 75%. São oito vitórias, três empate, mas apenas uma derrota nesta Libertadores. A equipe praiana ainda fez 18 gols, no entanto levou nove. No mata-mata, o Peixe eliminou: LDU (oitavas), Grêmio (quartas) e Boca Juniors (semi).