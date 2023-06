Nome de atleta não aparece na lista de convocados do treinador Ramon Menezes para os amistosos de junho

Neymar não foi convocado? Escalação do amistoso Brasil x Guiné

Neymar não foi convocado? Escalação do amistoso Brasil x Guiné

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 17 de junho, às 16h30, para enfrentar Guiné em amistoso internacional na Espanha. O treinador interino Ramon Menezes chamou os melhores jogadores para compor o elenco, mas Neymar não foi convocado. Saiba porque o craque ficou fora da lista. O jogo será transmitido na Globo e SporTV para todo o país ao vivo.

Por que Neymar não foi convocado para o amistoso?

Neymar não foi convocado para jogar os dois amistosos da Seleção Brasileira de junho porque se recupera de grave lesão. O brasileiro torceu o tornozelo em fevereiro, contra o Lille, no Campeonato Francês. Assista ao momento da lesão de Neymar aqui.

O atacante não vai jogar neste sábado, contra Guiné, e nem contra Senegal, na próxima terça-feira. O motivo é a lesão, e não por escolha do treinador interino Ramon Menezes.

Em março, o PSG anunciou que Neymar passou por uma cirurgia de reparação ligamentar em Doha. Desde então, o craque se recupera no departamento médico do Paris e usa muletas nos cliques fora dos gramados. Devido a gravidade da lesão, Neymar desfalcou o clube francês no restante da temporada.

Sem Neymar, qual é a escalação do Brasil hoje?

O treinador Ramon Menezes já sabe quem serão os 11 iniciais para o confronto diante de Guiné, neste sábado, em amistoso na Espanha. Ayrton Lucas, do Flamengo, deve vestir a camisa titular na defesa. Como Neymar não foi convocado, é provável que Vini, Richarlison e Rodrygo ocupem a linha de frente.

No primeiro tempo, a Seleção vai vestir um uniforme todo preto, em ação da CBF contra os ataques racistas sofridos por Vini Junior, do Real Madrid, por parte dos torcedores do Valencia.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Ayrton Lucas, Militão; Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá; Vini Junior, Rodrygo e Richarlison.

Leia também:

Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?