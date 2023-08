Por que Neymar não vai jogar hoje no Al Hilal?

O Al Hilal vai empatando com o Al Fayha neste momento em 1 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Saudita, em partida marcada pela apresentação de Neymar no King Fahd International Stadium, em Riade. Saiba porque o brasileiro não está jogando neste sábado, 19 de agosto, e quando ele estará apto para entrar em campo.

Confira qual é o valor do salário do Neymar no Al Hilal.

Neymar não vai jogar hoje por que ?

O craque Neymar foi apresentado à torcida azul na tarde deste sábado com uma super festa, mas não foi relacionado para jogar poque ainda se recupera da grave lesão no tornozelo direito, sofrida em fevereiro deste ano. O nome do atacante não aparece na relação do treinador Jorge Jesus para o confronto contra o Al Fayha, nem mesmo no banco.

Segundo apurações do portal português A Bola, Neymar estará apto para atuar apenas em setembro. O brasileiro passou por cirurgia em março, sem jogar há seis meses. O craque perdeu inclusive a reta final da temporada com o Paris Saint-Germain.

Com um show de luzes, fogos de artificio e mosaicos com o rosto e nome do jogador, Neymar foi apresentado com a camisa 10 do Al Hilal neste sábado. O público gritou o seu nome assim que pisou no gramado e em entrevista, se disse emocionado com o carinho dos torcedores.

Quando vai ser a estreia do Neymar?

Não há uma data exata para dizer quando Neymar vai estrear com o Al Hilal, tudo vai depender da sua recuperação e de como o seu físico está. Ele realizou exames em Paris, mas ainda terá que treinar com o grupo de jogadores e ganhar a confiança do treinador Jorge Jesus.

Segundo o jornal português A Bola, Neymar estará disponível em até três semanas, ou seja, estará apto para jogar contra o Al-Ittihad na quinta rodada do Campeonato Saudita, na sexta-feira, 1º de setembro.

Caso a estreia não aconteça, aí ele deve entrar em campo contra o Al-Riyadh no dia 15 de setembro.

O último jogo profissional de Neymar foi em 19 de fevereiro deste ano, contra o Lille, pela 24ª rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes, em Paris. O brasileiro está sem jogar há seis meses em partidas oficiais, incluindo também os amistosos da Seleção Brasileira.

No entanto, durante a pré-temporada na Ásia, Neymar acompanhou o grupo de jogadores e na partida contra o Jeonbuk Hyundai, em 03 de agosto, ele entrou em campo e marcou gol no primeiro e segundo tempo.

Neymar também foi convocado a jogar os dois jogos da Seleção Brasileira contra a Bolívia e Peru em setembro, nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Leia também:

Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?